Kara kutu nedir? Bir uçak kazasından sonra kara kutu nasıl kurtarılır?
Uçağın kara kutuları kokpitte duyulabilen seslerin son iki saatini kaydedebilen gerçek bir teknoloji harikası araçlardır. Bu seslere; kule ile yapılan görüşmeler, pilotların konuşmaları, herhangi bir uyarı sesinin yanı sıra bir kaza soruşturmasında önemli bilgiler sağlayabilecek verilerde dahildir.
Kara kutu nedir?
Uçuş kaydedici olarak da bilinen kara kutu, uçuş sırasında önemli verileri yakalamak ve saklamak için tasarlanmış bir cihazdır. İçerisinde uçağın hızı, irtifası, konumu, kontrol ayarları, titreşimleri, kokpit konuşmaları ve sesleri gibi uçağın performansına ilişkin her türlü teknik bilgiyi kaydeden farklı elektronik bileşenler, kayıt sistemleri ve sensörler bulunmaktadır. Tüm bunlar, araştırmacıların kaza öncesindeki olayları yeniden yapılandırmasına ve kaza nedenlerini belirlemesine olanak tanır. Böylece havacılık endüstrisinde güvenliği artırmaya yardımcı olacak önleyici tedbirler alınabilir.
Kara kutuların özellikleri
Kara kutular sanılanın aksine siyah değil parlak turuncu renktir. Bunun nedeni, olası bir kaza durumunda kara kutunun yerinin bulunmasını kolaylaştırmak içindir. Yaklaşık 4,5 kilogram ağırlığında olan kara kutular dikdörtgen şeklindedir.
Kara kutular kaç bölümden oluşur?
Kara kutular uçuş veri kaydedicisi (FDR) ve kabin ses kaydedicisi (CVR) olarak 2 bölümden oluşur.
FDR (Uçuş Veri Kaydedici)
FDR, motor performansı, uçuş kontrolleri ve navigasyon sistemleri gibi uçak hakkındaki teknik bilgileri kaydeder.
CVR (Kokpit Ses Kaydedici)
CVR ise, kokpit konuşmalarını ve seslerini kaydederek kritik anlarda alınan kararlar ve eylemler hakkında önemli bilgiler sağlar. Bu konuşmalar iki ila yarım saat arasında bir sürede kaydedilir ve uçuş normal seyrinde ilerledikçe silinir.
Kara kutular kaza anında bozulur mu?
Kara kutu, yüksek sıcaklıklar, darbeler ve suya batırılma gibi aşırı koşullara dayanacak şekilde tasarlanmıştır. Bu, bir kaza durumunda saklanan verilerin kaybolmamasını sağlar. Benzer şekilde kara kutu, uçağın düşmesi durumunda hızlı bir şekilde yerinin tespit edilmesini sağlayan bir acil durum konum belirleyiciyle donatılmıştır.