Kara kutu nedir? Bir uçak kazasından sonra kara kutu nasıl kurtarılır?

Kara kutu nedir?

Uçuş kaydedici olarak da bilinen kara kutu, uçuş sırasında önemli verileri yakalamak ve saklamak için tasarlanmış bir cihazdır. İçerisinde uçağın hızı, irtifası, konumu, kontrol ayarları, titreşimleri, kokpit konuşmaları ve sesleri gibi uçağın performansına ilişkin her türlü teknik bilgiyi kaydeden farklı elektronik bileşenler, kayıt sistemleri ve sensörler bulunmaktadır. Tüm bunlar, araştırmacıların kaza öncesindeki olayları yeniden yapılandırmasına ve kaza nedenlerini belirlemesine olanak tanır. Böylece havacılık endüstrisinde güvenliği artırmaya yardımcı olacak önleyici tedbirler alınabilir.