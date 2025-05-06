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  4. Katlanabilir iPhone’un rakiplerine fark atacak iki gizemli özelliği gün yüzüne çıktı

Katlanabilir iPhone’un rakiplerine fark atacak iki gizemli özelliği gün yüzüne çıktı

Yıllardır beklenen katlanabilir iPhone için geri sayım başladı. İddialı özelliklerle gelmesi beklenen bu telefon için iki önemli detay daha ortaya çıktı. Rakiplerinden daha avantajlı olacak.

Katlanabilir iPhone’un rakiplerine fark atacak iki gizemli özelliği gün yüzüne çıktı - Sayfa 1

Samsung, Huawei, OPPO ve birçok markanın artık bir veya birden fazla katlanabilir telefonu var. Biraz geç de olsa Apple da bu kervana katılacak ve ilk katlanabilir iPhone ile karşımıza çıkacak.

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Katlanabilir iPhone’un rakiplerine fark atacak iki gizemli özelliği gün yüzüne çıktı - Sayfa 2

Meraklı bekleyiş devam ederken, güvenilir kaynaklar ve analistler yaklaşan iPhone modeli için önemli bilgileri paylaşmaya devam ediyor. Bloomberg yazarı Mark Gurman, önümüzdeki iki seçene içerisinde tanıtılması beklenen katlanabilir iPhone’un önemli avantajlarını aktardı.

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Katlanabilir iPhone’un rakiplerine fark atacak iki gizemli özelliği gün yüzüne çıktı - Sayfa 3

Mevcut katlanabilir telefonlar tasarım açısından hoş görünse de, ekranların çoğu kırışık ve ilerleyen süreçte açılmalarla karşı karşıya kalabiliyor. Apple ise uzun yıllardır bu tür hatalarla karşılaşmamak için katlanabilir bir iPhone piyasaya sürmedi.

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Katlanabilir iPhone’un rakiplerine fark atacak iki gizemli özelliği gün yüzüne çıktı - Sayfa 4

Rakiplerinin yaşadığı sorunları göz önünde bulundurarak temkinli adımlar atan Apple, belki de şu ana kadar en sağlam katlanabilir telefonlardan birini piyasaya sürecek. Özellikleri elbette tartışma konusu olsa da, iki detay Apple’ı rakiplerinin önüne geçirecek.

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