Katlanabilir iPhone’un rakiplerine fark atacak iki gizemli özelliği gün yüzüne çıktı
Yıllardır beklenen katlanabilir iPhone için geri sayım başladı. İddialı özelliklerle gelmesi beklenen bu telefon için iki önemli detay daha ortaya çıktı. Rakiplerinden daha avantajlı olacak.
Samsung, Huawei, OPPO ve birçok markanın artık bir veya birden fazla katlanabilir telefonu var. Biraz geç de olsa Apple da bu kervana katılacak ve ilk katlanabilir iPhone ile karşımıza çıkacak.
Meraklı bekleyiş devam ederken, güvenilir kaynaklar ve analistler yaklaşan iPhone modeli için önemli bilgileri paylaşmaya devam ediyor. Bloomberg yazarı Mark Gurman, önümüzdeki iki seçene içerisinde tanıtılması beklenen katlanabilir iPhone’un önemli avantajlarını aktardı.
Mevcut katlanabilir telefonlar tasarım açısından hoş görünse de, ekranların çoğu kırışık ve ilerleyen süreçte açılmalarla karşı karşıya kalabiliyor. Apple ise uzun yıllardır bu tür hatalarla karşılaşmamak için katlanabilir bir iPhone piyasaya sürmedi.