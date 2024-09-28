Ken Kutaragi’den şaşırtan itiraf geldi ; Sony kendisi bile inanmamış
Video oyun camiasının yakından tanıdığı isimler arasında yer alan Ken Kutaragi, yıllar sonra çarpıcı itirafta bulundu
Dünyanın adeta seyrini değiştiren buluşlardan olan PlayStation’un babası yıllar sonra çarpıcı bir itirafta bulundu. PlayStation 2, PlayStation Portable ve PlayStation 3 dahil olmak üzere orijinal konsolun ve haleflerinin ve yan ürünlerinin geliştirilmesini denetlediği için PlayStation'ın Babası olarak bilinen Ken Kutaragi katıldığı bir programda konuştu.
SONY İÇİNDE BİLE KİMSE BAŞARILI OLACAĞIMIZA İNANMIYOR
shiftdelete.net’te yer alan habere göre Kutaragi, konuyla ilgili şunları kaydetti:
“Onların beklentilerini ve beklemediklerini duymak istedik. Bu yüzden onlarca, belki yüzlerce şirketi ziyaret ettik. Çok sayıda oyun yapımcısıyla görüştük, bu harika bir anıydı… Ama hiç ilgilenmiyorlardı. Sadece ‘Yapmayın. Birçok şirket denedi ve hiçbiri başarılı olamadı. Siz de başarısız olacaksınız,’ dediler.”
Kutaragi ve ekibi, bu olumsuz görüşlere rağmen yollarına devam ettiler ve sonunda tüm şüphecileri haksız çıkardılar. Ancak PlayStation’ın ilk günlerinde bu kadar büyük bir direnişle karşılaşması gerçekten şaşırtıcı. Kutaragi, “Sony içinde bile kimse başarılı olacağımıza inanmıyordu,” diyerek durumun ciddiyetini vurguladı.
Bu yıl 30. yaşını kutlamaya hazırlanan PlayStation, geçmişten bugüne inanılmaz bir yol kat etti. Yakın zamanda piyasaya sürülen PS5 Pro özel sürüm paketinin, fiyatına rağmen birkaç saatte tükenmesi, markanın halen ne kadar popüler olduğunu gösteriyor.