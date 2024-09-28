Ken Kutaragi’den şaşırtan itiraf geldi ; Sony kendisi bile inanmamış

SONY İÇİNDE BİLE KİMSE BAŞARILI OLACAĞIMIZA İNANMIYOR

shiftdelete.net’te yer alan habere göre Kutaragi, konuyla ilgili şunları kaydetti:

“Onların beklentilerini ve beklemediklerini duymak istedik. Bu yüzden onlarca, belki yüzlerce şirketi ziyaret ettik. Çok sayıda oyun yapımcısıyla görüştük, bu harika bir anıydı… Ama hiç ilgilenmiyorlardı. Sadece ‘Yapmayın. Birçok şirket denedi ve hiçbiri başarılı olamadı. Siz de başarısız olacaksınız,’ dediler.”