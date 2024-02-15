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  4. KOAH tedavisinde umut veren gelişme: Bilim insanları bir ilki başardı

KOAH tedavisinde umut veren gelişme: Bilim insanları bir ilki başardı

Çinli bilim insanları ilk kez kronik obstrüktif akciğer hastalığını (KOAH) geriletebilecek bir tedavi geliştirdi.

KOAH tedavisinde umut veren gelişme: Bilim insanları bir ilki başardı - Sayfa 1

KOAH, akciğerde bronş adı verilen hava keseciklerinin tıkanması sonucu solunum güçlüğü, öksürük ve nefes darlığı gibi şikayetlere yol açıyor.

Bilim insanları, bu süreçte sağlıklı kalan progenitör hücrelerden bazılarının, zarar görenlerden ayrılarak çoğaltılmasıyla hastalığın geriletilebileceğini belirledi.

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KOAH tedavisinde umut veren gelişme: Bilim insanları bir ilki başardı - Sayfa 2

Tedavinin 1. faz denemelerinde, KOAH'tan muzdarip kişilerin akciğerindeki P63+ adlı progenitör hücreler bronkoskopi aracılığıyla alınarak laboratuvarda üç ila beş hafta boyunca çoğaltıldı.

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KOAH tedavisinde umut veren gelişme: Bilim insanları bir ilki başardı - Sayfa 3

Süreç sonunda milyonlarca klonlanmış hücre elde eden bilim insanları, bunları tekrar bronkoskopiyle KOAH'tan muzdarip kişilerin akciğerine yerleştirdi.

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KOAH tedavisinde umut veren gelişme: Bilim insanları bir ilki başardı - Sayfa 4

Independent'ta yer alan habere göre, 6 ay sonra yapılan incelemelerde, KOAH'ın farklı evrelerindeki 17 hastada ciddi yan etki meydana gelmediği ve herhangi bir tümör oluşmadığı gözlemlendi.

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