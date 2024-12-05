Liste Şampiyonlar Ligi: işte Spotify’da en çok dinlenen şarkılar (2024)
Merakla beklenen Spotify Wrapped 2024 nihayet yayınlandı. Milyonlarca kişi şu anda Spotify Özetlerine erişebilirken, bununla birlikte en çok dinlenen şarkılar ve sanatçılar da açıklandı.
Milyonların merakla beklediği Spotify Wrapped 2024 listesi yayınlandı. Yıl içindeki özetleri kapsayan bu listeye erişen milyonlarca kişi, hangi şarkıyı en çok dinlediğini görebildiği gibi, en çok zaman geçirdiği Podcasat’lere de erişebiliyor.
Bununla birlikte sanatçıların karnesi de belli oldu. Spotify’da 2024’te en çok dinlenen şarkı, albüm ve sanatçılar açıklandı.
-ŞARKILAR
-CISTAK - Era7capone, Batuflex, Narco
-Lan - Zeynep Bastık
-DOĞUŞTAN BERİ HAKLIYIM (tmm) - Lvbel C5
-Sezen Aksu - Lvbel C5
-Yakışıklı - KÖFN, Simge, Salman Tin
-Sen Bilmezsin - Dedublüman
-SUBMARINER - AKDO, Lvbel C5
-Yansıma - Derya Uluğ, Asil Gök
-Renklensin - Reynmen
-Dale Don Dale - ElMusto