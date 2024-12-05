Liste Şampiyonlar Ligi: işte Spotify’da en çok dinlenen şarkılar (2024)

Milyonların merakla beklediği Spotify Wrapped 2024 listesi yayınlandı. Yıl içindeki özetleri kapsayan bu listeye erişen milyonlarca kişi, hangi şarkıyı en çok dinlediğini görebildiği gibi, en çok zaman geçirdiği Podcasat’lere de erişebiliyor.