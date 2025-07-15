Maaş listesi ortaya çıktı, görenler inanamadı! Microsoft çalışanları adeta paraya para demiyor

Bu büyük yatırımlara rağmen, şirket işe alım süreçlerini durdurmayarak yetenekli çalışanları bünyesine katmaya devam ediyor. Böylece Microsoft, maliyetleri optimize ederken teknoloji alanındaki liderliğini sürdürmeyi hedefliyor.

Microsoft'un 2025'in ilk çeyreğinde yapılan yaklaşık 5 bin 400 başvuruya dayanarak hazırlanan temel maaş listesi şu şekilde: