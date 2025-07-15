Maaş listesi ortaya çıktı, görenler inanamadı! Microsoft çalışanları adeta paraya para demiyor
ABD merkezli teknoloji devi Microsoft, işten çıkarma ve teknoloji yatırımlarıyla gündemde yer alırken şirketin maaş listesi ortaya çıktı.
Microsoft, son dönemde geniş çaplı işten çıkarmalarla gündeme gelse de işe alımlarını sürdürüyor. Şirketin yapay zeka alanındaki yatırımları hız kesmeden devam ediyor. Copilot gibi yenilikçi yapay zeka ürünlerine milyarlarca dolar harcayan Microsoft, aynı zamanda OpenAI’ın en büyük yatırımcısı konumunda bulunuyor.
Bu büyük yatırımlara rağmen, şirket işe alım süreçlerini durdurmayarak yetenekli çalışanları bünyesine katmaya devam ediyor. Böylece Microsoft, maliyetleri optimize ederken teknoloji alanındaki liderliğini sürdürmeyi hedefliyor.
Microsoft'un 2025'in ilk çeyreğinde yapılan yaklaşık 5 bin 400 başvuruya dayanarak hazırlanan temel maaş listesi şu şekilde:
Teknik destek mühendisliği: 80,371 - 176,606 dolar (Yaklaşık 5 milyon TL)
Teknik destek mühendisleri, kullanıcıların teknik sorunlarını çözer ve sistemlerin sorunsuz çalışmasını sağlar.