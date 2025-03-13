Max Türkiye fiyatı ne kadar, abonelik fiyatları arttı mı? BluTV ve Max fiyat karşılaştırma
Türkiye’nin önde gelen yerli içerik platformu olarak bilinen BluTV, Warner Bros’a satıldı. Bu satışın ardından açıklama yapılmış ve platformun eski adıyla HBO Max adıyla faaliyetlerini sürdüreceği açıklanmıştı. Peki Max Türkiye fiyatı ne kadar, BluTV aboneleri ne yapacak, zam mı geldi? İşte merak edilenler…
BluTV, artık yerli platform olmaktan tamamen uzaklaştı. Warner Bros.’a satıldıktan sonra resmi bir duyuru yapıldı ve isim değişikliğine gidileceğini, hizmetin Max çatısı altında faaliyetlerini sürdüreceği açıklandı.
İsim değişikliği duyurusu ilk olarak geçtiğimiz haftalarda yapıldı. BluTV resmi sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, BluTV platform, 15 Nisan 2025 Salı günü tarihinde resmen ülkemizde Max olarak faaliyet göstermeye başlayacak. Öte yandan Max’e özel bir internet sitesi de açıldı. Bu sitede içerikler ve diğer detaylar hakkında bilgi veriliyor.
Peki BluTV’nin yeni platformu Max’in Türkiye fiyatı ne kadar, aralarındaki farklar neler? BluTV mi daha ucuz yoksa Max mi?