Max Türkiye fiyatı ne kadar, abonelik fiyatları arttı mı? BluTV ve Max fiyat karşılaştırma

İsim değişikliği duyurusu ilk olarak geçtiğimiz haftalarda yapıldı. BluTV resmi sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, BluTV platform, 15 Nisan 2025 Salı günü tarihinde resmen ülkemizde Max olarak faaliyet göstermeye başlayacak. Öte yandan Max’e özel bir internet sitesi de açıldı. Bu sitede içerikler ve diğer detaylar hakkında bilgi veriliyor.