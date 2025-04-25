Microsoft duyurdu, 12 yıllık Windows uygulaması emekliye ayrıldı. Bu tarihte tamamen kaldırılacak

Geçtiğimiz aylarda Windows 11 24H2 güncellemesiyle birlikte ikonikleşen WordPad uygulaması kaldırılırken, Mail, Takvim ve Kişiler uygulamaları da 2024 Aralık ayı itibariyle kullanımdan kaldırılmıştı. Şimdi ise Microsoft bu uygulamalara bir yenisini daha ekledi.