Microsoft duyurdu, 12 yıllık Windows uygulaması emekliye ayrıldı. Bu tarihte tamamen kaldırılacak
Microsoft, Windows 8 işletim sistemiyle birlikte piyasaya sürdüğü çok da popüler olmayan bir uygulamayı rafa kaldırdığını açıkladı. Bir dönem resmen sona erdi, tarih de belli oldu.
Yıllardır Windows işletim sistemini güncelleyen ve kendi bünyesi altında uygulamalar sunan Microsoft, işe yaramayan veya popülerliğini kaybetmiş uygulamaları Windows 11 işletim sisteminden birer birer kaldırıyor.
Geçtiğimiz aylarda Windows 11 24H2 güncellemesiyle birlikte ikonikleşen WordPad uygulaması kaldırılırken, Mail, Takvim ve Kişiler uygulamaları da 2024 Aralık ayı itibariyle kullanımdan kaldırılmıştı. Şimdi ise Microsoft bu uygulamalara bir yenisini daha ekledi.
Yapay zeka Copilot ve diğer yardımcı yapay zeka araçları üzerinde güncellemeler yapan Microsoft, gereksiz ve hiçbir zaman popüler olmayan Windows Maps, yani Windows Haritalar uygulamasını kullanımdan kaldırmaya başladı.