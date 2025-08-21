Microsoft’un Türk CEO’sundan çarpıcı yapay zeka açıklaması! Gelecek için kaygılanıyorum
Microsoft’un yapay zeka biriminde CEO olarak görev yapan Mustafa Süleyman, insanların AI sohbet robotlarıyla ilişkisini de göz önünde bulundurarak önemli açıklamalar yaptı. Süleyman, bilinçli gibi görünen yapay zekanın nasıl büyük bir sorun olduğunu açıkladı.
Yapay zeka teknolojilerinin hayatımıza girmesinin üzerinden 2-3 yıl gibi bir süre geçti. ChatGPT’nin damga vurduğu bu sektör, birden teknoloji devlerini odak noktası haline getirdi.
Kimileri yapay zeka ile ders çalışırken, kimileri günlük hayata dair yardım alıp merak ettikleri konular hakkında yanıtlar buluyor.
Öyle ki bazı kişiler yapay zekaya fal baktırıp kendi geleceğine dair aldığı fikirler nedeniyle yuvasını bile bozabiliyor.
Pek çok örneğiyle gündeme gelen AI teknolojileri artık durdurulamıyor ve günden güne daha fazla kullanıcıya ulaşıyor. Yapay zeka sektörüne ilk adım atan teknoloji şirketlerinden Microsoft’un yapay zeka biriminden sorumlu Türk CEO’su Mustafa Süleyman, AI teknolojileriyle ilgili endişelerini dile getirdi.