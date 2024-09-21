Milli teknoloji tartışmaları alevlendirdi! İşte ilk yerli cep telefonu ASELSAN 1919’un hikayesi

Ümit Özdağ’ın, “Aselsan tekrar cep telefonu üretimine başlamalıdır. Devlet bütün kuruluşları, askeri personel, polis, jandarma, istihbarat başta olmak üzere Aselsan üretimi dışında cep telefonu kullanmamalıdır. Türk halkı Aselsan cep telefonuna sahip çıkacak, bu girişim ticari anlamda da başarılı olacaktır. Haydi Aselsan, sen yaparsın. Tekrar 1919 model ile başlayalım.” paylaşımı oldukça dikkat çekti.