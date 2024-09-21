Milli teknoloji tartışmaları alevlendirdi! İşte ilk yerli cep telefonu ASELSAN 1919’un hikayesi
İsrail’in Lübnan’da çağrı cihazları ve telsizlerle düzenlediği bombalı saldırıların yankıları sürerken Türkiye’de de yerli teknoloji tartışmaları başladı. Milli güvenlik için siyasilerden yerli telefon çağrıları gelirken ASELSAN’ın 1990’lı yıllarda ürettiği yerli telefonlar gündeme oturdu. İşte ilk yerli cep telefonu ASELSAN 1919’un hikayesi
İsrail’in Beyrut’ta düzenlediği saldırıların yankıları sürüyor. İsrail’in çağrı cihazı ve telsizleri patlatarak düzenlediği saldırıların üzerinden daha bir gün geçmeden Beyrut'u bombalaması endişeleri tırmandırıyor.
İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) Büyükelçisi Danny Danon da Güvenlik Konseyi'nde saldırıların devam edeceğinin sinyalini vermesi pek çok ülkede güvenlik sorunlarını gündeme taşıdı.
TÜRKİYE’DE YERLİ VE MİLLİ TEKNOLOJİYİ GÜNDEME TAŞIDI
Uluslararası kamuoyunda infiale yol açan Lübnan saldırıları Türkiye’de de yerli ve milli teknoloji hamleleri ile ilgili tartışmaları da başlattı. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ sosyal medya hesabından ASELSAN’ın cep telefonu üretimine acilen başlaması gerektiğini dikkat çekti.
Ümit Özdağ’ın, “Aselsan tekrar cep telefonu üretimine başlamalıdır. Devlet bütün kuruluşları, askeri personel, polis, jandarma, istihbarat başta olmak üzere Aselsan üretimi dışında cep telefonu kullanmamalıdır. Türk halkı Aselsan cep telefonuna sahip çıkacak, bu girişim ticari anlamda da başarılı olacaktır. Haydi Aselsan, sen yaparsın. Tekrar 1919 model ile başlayalım.” paylaşımı oldukça dikkat çekti.