Milyonlarca bilgisayarı tehdit ediyor! Her gün kullanılan ücretsiz uygulamada virüs alarmı
Herkesin mutlaka bir kez bile olsa deneme fırsatı bulduğu popüler Windows uygulamasında virüs tespit edildi. Kötü amaçlı korsanlar tarafından oluşturulan kötü amaçlı yazılım, milyonlarca kişinin bilgilerini riske atıyor.
Akıllı telefonlar ve tabletlerde olduğu gibi bilgisayarlar da sürekli virüs tehdidi ile karşı karşıya. Microsoft, düzenli olarak güvenlik altyapılarını güncellese de ne yazık ki diğer firmalar gibi bunun tam önüne geçemiyor.
Zira kötü amaçlı yazılım geliştiren hackerlar, yıllarca güvenilen bir uygulamanın içine sızarak da bilgileri çalabiliyor. Bunun son örneği ise Windows’un popüler uygulamasında görüldü. Hemen hemen herkesin en az bir kere bile olsa kullandığı Windows uygulaması WinRAR, büyük bir güvenlik açığıyla karşı karşıya kaldı.
Mitsui Bussan Secure Directions’da görevli Japon araştırmacı Shimamine Taihei tarafından gün yüzüne çıkarılan bu güvenlik açığı, CVE-2025-31334 koduyla takip ediliyor ve 10 üzerinden 6.8'lik (orta) bir önem derecesine sahip olduğu aktarıldı.
Web İşareti (Mark of the Web - MotW), internetten indirilen çalıştırılabilir dosyaların potansiyel riskleri hakkında kullanıcıları uyaran kritik bir güvenlik önlemi anlamına geliyor. Windows işletim sistemine entegre bu özellik, bir dosya çalıştırılmak istendiğinde kullanıcıya bir uyarı penceresi göstererek farkındalık oluşturmayı ve kötü amaçlı yazılımların sisteme bulaşmasını önlemeyi hedefliyor.