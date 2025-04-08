Milyonlarca iPhone kullanıcısına kritik uyarı: Geri dönüşler kapatıldı, Apple imzalamayı durdurdu
Apple, her zamanki geleneğini son güncellemesinde de bozmadı. Teknoloji devi milyonlarca iPhone için imzalamayı resmen durdurdu. Peki bu ne anlama geliyor? İşte son güncellemeyi yükleyenlerin bilmesi gerekenler…
Apple, yazılım güncellemeleri ve güvenlik konusunda diğer markaların önünde geliyor. Her ne kadar Android cephesinde bu alanda ciddi adımlar atılsa da, henüz iOS ekosistemine yaklaştığı söylenemez.
Öyle ki Apple’ın en takdir edildiği konu da güvenli bir yazılım ekosistemine sahip olması. Teknoloji devi, iPhone’lar için her yeni güncelleme yayınladığında, sadece birkaç hafta içinde önemli bir adım atıyor.
Macrumors’un haberine göre geçtiğimiz hafta iOS 18.4 güncellemesi iPhone’lar için yayınlanırken, Apple desteklenen cihazlara çok sayıda yeni özellik getirdi.