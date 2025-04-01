Milyonlarca iPhone kullanıcısını ilgilendiriyor. Apple sözünü tuttu, sürpriz güncelleme yayınlandı.
Uzun süren bekleyişin ardından Apple nihayet sözünü tuttu. iPhone’lar için yeni özellikler içeren sürpriz iOS 18.4 güncellemesi yayınlandı. Milyonlarca iPhone kullanıcısını ilgilendiriyor, aylardır bekleniyordu.
Apple, iOS 19 için çalışmalarına devam ederken bunun öncesinde mevcut iPhone’larını da yeni özelliklerle güncelliyor.
iOS 18 ile pandoranın kutusunu açan, daha sonra iOS 18.2 ile yapay zekayı cihazlarına ekleyen Apple, şimdi de pek çok yenilikle iOS 18.4 güncellemesini yayınladı.
Uzun süredir beklenen, sürprizlerle dolu olacağı iddia edilen bu güncellemenin Nisan ayında yayınlanacağı açıklanmıştı. Ve Apple da sözünde durarak iOS 18.4 güncellemesini desteklenen iPhone modellerine sundu.