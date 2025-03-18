Milyonlarca Samsung kullanıcısının beklediği haber geldi. Telefonlar sil baştan, tarih belli oldu
Uzun süredir test edilen One UI 7 güncellemesi için nihayet tarih belli oldu. Güney Koreli Samsung, yeni arayüz güncellemesini yayınlayacağı tarihi ve alacak modelleri açıkladı.
Samsung, son yıllarda yapay zeka alanında önemli adımlar attı. Yeni telefonlarında bile Galaxy AI yeniliklerini gösteren firma, artık donanımdan ziyade bu tür yeniliklere odaklanmış durumda. Galaxy S25 serisi bu yılın Ocak ayında tanıtıldı ve kutudan One UI 7 arayüzü ile çıktı.
Telefonların ana ekranından diğer ayarlarına kadar çok sayıda değişiklik ve yenilik içeren One UI 7, uzun süredir Galaxy S24 serisinde test ediliyordu.
Samsung, geçtiğimiz haftalarda Z Flip 6, Z Fold 6, Galaxy S23 serisi ve Galaxy A55 için One UI 7 Beta testlerine başladı ve önemli bir ilerleme kaydetti.