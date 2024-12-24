NASA’dan tarihe geçen başarı! Güneş’e ilk kez bu kadar yaklaştı, bilim dünyası ayaklandı
ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), 2018’den bu yana uzaya gönderdiği Parker Solar Probe ile tarihe geçti. Güneş’e ilk kez bu kadar yaklaştı!
NASA’nın en hızlı uzay araçlarından biri olan Parker Solar Probe, insanlık tarihinde daha önce başarılmamış zorluğun üstesinden geldi.
Bu tarihi başarı NASA tarafından duyurulurken, zorlu sıcak hava koşullarına özel tasarlanan sonda, Güneş’e en yakın geçişini yaptı.
Şu ana kadar Güneş’e en çok yaklaşan uzay aracı, yeni bir perihelion (en yakın nokta) geçişi yaparak önemli bir başarı kaydetti.