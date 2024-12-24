NASA’dan tarihe geçen başarı! Güneş’e ilk kez bu kadar yaklaştı, bilim dünyası ayaklandı

Daha önce hiçbir insan yapımı araç, bir yıldızın bu kadar yakınına gitmemişti. Öyle ki bu geçiş, saniyede 192 kilometre (ışık hızının %0,064'ü) gibi inanılmaz bir hızla gerçekleşti ve insan yapımı araçların ulaştığı en yüksek hız rekorunu bir kez daha kırdı.