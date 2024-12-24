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NASA’dan tarihe geçen başarı! Güneş’e ilk kez bu kadar yaklaştı, bilim dünyası ayaklandı

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), 2018’den bu yana uzaya gönderdiği Parker Solar Probe ile tarihe geçti. Güneş’e ilk kez bu kadar yaklaştı!

NASA’dan tarihe geçen başarı! Güneş’e ilk kez bu kadar yaklaştı, bilim dünyası ayaklandı - Sayfa 1

NASA’nın en hızlı uzay araçlarından biri olan Parker Solar Probe, insanlık tarihinde daha önce başarılmamış zorluğun üstesinden geldi.

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NASA’dan tarihe geçen başarı! Güneş’e ilk kez bu kadar yaklaştı, bilim dünyası ayaklandı - Sayfa 2

Bu tarihi başarı NASA tarafından duyurulurken, zorlu sıcak hava koşullarına özel tasarlanan sonda, Güneş’e en yakın geçişini yaptı.

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NASA’dan tarihe geçen başarı! Güneş’e ilk kez bu kadar yaklaştı, bilim dünyası ayaklandı - Sayfa 3

Şu ana kadar Güneş’e en çok yaklaşan uzay aracı, yeni bir perihelion (en yakın nokta) geçişi yaparak önemli bir başarı kaydetti. 

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NASA’dan tarihe geçen başarı! Güneş’e ilk kez bu kadar yaklaştı, bilim dünyası ayaklandı - Sayfa 4

 Daha önce hiçbir insan yapımı araç, bir yıldızın bu kadar yakınına gitmemişti. Öyle ki bu geçiş, saniyede 192 kilometre (ışık hızının %0,064'ü) gibi inanılmaz bir hızla gerçekleşti ve insan yapımı araçların ulaştığı en yüksek hız rekorunu bir kez daha kırdı.

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