NASA'nın yeni teleskobu milyonlarca galaksinin haritasını çıkaracak: Uzay tekrar keşfedilecek!
NASA'nın en yeni uzay teleskobu, tüm gökyüzünü daha önce hiç olmadığı gibi haritalamak üzere Salı günü yörüngesine gönderildi. Yeni teleskobun çalışması, yüz milyonlarca galaksiye ve zamanın başlangıcından bu yana paylaştıkları kozmik ışıltıya kapsamlı bir bakış olacak.
SpaceX, Spherex teleskobunu California'dan fırlatarak Dünya'nın kutupları üzerinde uçma rotasına soktu. Yanında güneşi incelemek üzere dört adet bavul büyüklüğünde uydu bulunuyordu.
Spherex ilk olarak roketin üst kademesinden ayrıldı ve arka planda mavi bir Dünya ile uzayın karanlığına doğru sürüklendi.
488 milyon dolarlık Spherex misyonu, galaksilerin milyarlarca yıl içinde nasıl oluşup evrimleştiğini ve evrenin ilk anlarında nasıl bu kadar hızlı genişlediğini açıklamayı amaçlıyor.
Spherex, yeni güneş sistemlerinin ortaya çıktığı yıldızlar arasındaki buzlu bulutlarda su ve diğer yaşam bileşenlerini arayacak.
TÜM GÖKYÜZÜNÜN HARİTASINI ÇIKARMASI ALTI AY SÜRECEK
Koni şeklindeki Spherex 500 kilogram ağırlığında. Teleskobun kızılötesi gözleri ve geniş görüş alanıyla tüm gökyüzünün haritasını çıkarması altı ay sürecek. Teleskop dünyayı 650 kilometre yükseklikte kutuptan kutba dolanırken, iki yıl boyunca dört tam gökyüzü araştırması planlanıyor.
Spherex, dar görüş alanlarıyla NASA'nın daha büyük ve daha ayrıntılı Hubble ve Webb uzay teleskopları gibi galaksileri en ince ayrıntısına kadar göremeyecek.
Spherex, galaksileri saymak ya da onlara odaklanmak yerine, evreni oluşturan Büyük Patlama'nın ardından oluşan en eski galaksiler de dahil olmak üzere tüm galaksilerin ürettiği toplam parıltıyı gözlemleyecek.