NASA'nın yeni teleskobu milyonlarca galaksinin haritasını çıkaracak: Uzay tekrar keşfedilecek!

Spherex, dar görüş alanlarıyla NASA'nın daha büyük ve daha ayrıntılı Hubble ve Webb uzay teleskopları gibi galaksileri en ince ayrıntısına kadar göremeyecek.

Spherex, galaksileri saymak ya da onlara odaklanmak yerine, evreni oluşturan Büyük Patlama'nın ardından oluşan en eski galaksiler de dahil olmak üzere tüm galaksilerin ürettiği toplam parıltıyı gözlemleyecek.