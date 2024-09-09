Ne Tesla ne Mercedes! İşte en uzun menzile sahip 20 elektrikli otomobil
Dünya değişiyor, teknoloji değişiyor. Otomobil sektörü de tamamen farklılaşıyor. Artık devir elektrikli otomobillerin. Büyük yatırımlarla üretilen ve her geçen gün pazardaki payı artan elektrikli otomobillerin en uzun mesafe gidenleri açıklandı.
Otomotiv devleri artık üretim bandından içten yanmalı motorlar yerine elektrikli araçları indiriyor. Başta ABD ve Avrupa olmak üzere benzinli otomobillerin yerini elektrikliler alıyor. Her geçen gün geliştirilen ve inovasyona uğrayan elektirikli araçların kabiliyetleri artıyor.
Bu çerçevede en uzun menzile sahip otomobiller için üreticiler birbirleriyle yarışıyor. Kimi Tesla en uzun menzile sahiptir diyor, kimi ise Mercedes. Ancak shiftdelete.com sitesinde yer alan listeye göre zirvede çok farkı belki de ilk defa duyacağınız bir araç var. İşte en uzun menzile sahip 20 elektrikli otomobil:
20. Audi Q8 e-tron Advanced 55 Quattro – 542 KM
19. Cupra Born 77 – 548 KM