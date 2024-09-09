Ne Tesla ne Mercedes! İşte en uzun menzile sahip 20 elektrikli otomobil

Bu çerçevede en uzun menzile sahip otomobiller için üreticiler birbirleriyle yarışıyor. Kimi Tesla en uzun menzile sahiptir diyor, kimi ise Mercedes. Ancak shiftdelete.com sitesinde yer alan listeye göre zirvede çok farkı belki de ilk defa duyacağınız bir araç var. İşte en uzun menzile sahip 20 elektrikli otomobil: