Netflix Türkiye'de en çok izlenen dizi ve filmler belli oldu. Popüler dizi yine zirveyi kaptı!

Yerli ve yabancı yüzlerce içeriğin yer aldığı Netflix’te, 2 ve 8 Haziran tarihleri arasında Türkiye’de en çok izlenen dizi ve filmler açıklandı. Serenay Sarıkaya’nın ilk sezonuyla platforma damga vurduğu dizi, bu başarısını ikinci sezonunda da sergiledi. Öyle ki dizinin üçüncü sezonunun da gelmesi bekleniyor. Öte yandan Squid Game’de global çapta en çok izlenen dizi konumunda. Kore yapımı bu dizinin de bu ay içinde yeni sezonunun gelmesi bekleniyor. Peki geride bıraktığımız haftada Netflix’te en çok hangi dizi ve filmler izlendi?