Netflix Türkiye'de en çok izlenen dizi ve filmler belli oldu. Popüler dizi yine zirveyi kaptı!
Netflix Türkiye, Haziran ayının ilk haftasında en çok izlenen dizi ve filmleri açıkladı. Serenay Sarıkaya’nın ilk sezonuyla beğeni toplayan dizisi ilk sırada yerini aldı.
Netflix Türkiye, güncel olarak en çok izlenen dizi ve filmlerin listesini açıkladı.
Her ay güncellenen içerik listesi, yeni eklenen dizi ve filmlerle sıralamayı da değiştiriyor.
Yerli ve yabancı yüzlerce içeriğin yer aldığı Netflix’te, 2 ve 8 Haziran tarihleri arasında Türkiye’de en çok izlenen dizi ve filmler açıklandı. Serenay Sarıkaya’nın ilk sezonuyla platforma damga vurduğu dizi, bu başarısını ikinci sezonunda da sergiledi. Öyle ki dizinin üçüncü sezonunun da gelmesi bekleniyor. Öte yandan Squid Game’de global çapta en çok izlenen dizi konumunda. Kore yapımı bu dizinin de bu ay içinde yeni sezonunun gelmesi bekleniyor. Peki geride bıraktığımız haftada Netflix’te en çok hangi dizi ve filmler izlendi?
Serenay Sarıkaya’nın oynadığı Kimler Geldi Kimler Geçti dizisinin ikinci sezonu en çok izlenen dizi olarak birinci sıraya yerleşti. Hemen arkasından ise ilk haftasında olan Sara: Gölgedeki Kadın adlı yapım geliyor.