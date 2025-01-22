Netflix’ten 4 ülkeye zam! 2025’in ilk fiyat artışı yapıldı, işte güncel abonelik ücretleri

Techradar’ın haberine Netflix, 2025’in ilk ayına zamla başladı. Squid Game başta olmak üzere yerli yabancı yeni içerikleriyle geçtiğimiz ayın çok konuşulan platformlarından Netflix, ABD’de en düşük paketten en yüksek abonelik planlarına kadar fiyat artışına gitti. Peki fiyatlar ne kadar oldu, işte güncel Netflix abonelik fiyatları.