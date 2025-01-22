Netflix’ten 4 ülkeye zam! 2025’in ilk fiyat artışı yapıldı, işte güncel abonelik ücretleri
Daha iyi ve geniş bir içerik kütüphanesi için yatırıma ihtiyacı olduğunu vurgulayan Netflix, 2025’in ilk zammını yaptı. 4 ülkede abonelik fiyatları arttı. işte güncel üyelik ücretleri.
Dünyanın en çok kullanıcıya sahip dizi-film platformlarından Netflix, 2024’te en çok eleştiriyi zamlardan dolayı aldı. Geçtiğimiz yıl peş peşe zam yapan Netflix, tüm bunların yanında abonelerin arkadaşlarıyla şifre paylaşmasını engelleyen yeni özelliğini de devreye almıştı.
Her türlü katı önleme rağmen halen abone kazanan İsveç merkezli içerik platformu, 2025’e de ilginç bir şekilde zamla başladı.
Türkiye için henüz yapılmasa da, ABD, Kanada, Portekiz ve Arjantin’de fiyat artışına gidildi. Ancak bu gelişmeler, Türkiye için de zammın yolda olduğunu gösteriyor.
Techradar’ın haberine Netflix, 2025’in ilk ayına zamla başladı. Squid Game başta olmak üzere yerli yabancı yeni içerikleriyle geçtiğimiz ayın çok konuşulan platformlarından Netflix, ABD’de en düşük paketten en yüksek abonelik planlarına kadar fiyat artışına gitti. Peki fiyatlar ne kadar oldu, işte güncel Netflix abonelik fiyatları.