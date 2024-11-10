NETGSM Güncel fiyatlar 2024: Netgsm fiyatları ne kadar oldu, zam mı geldi?

Türkiye’de milyonlarca vatandaş, operatör fiyatlarının yüksek olması nedeniyle alternatiflerini aramaya başladı. Bu alanda üç popüler şirket dışında çok fazla seçenek olmasa da, geçtiğimiz yıl piyasaya çıkış yapan Netgsm, kısa sürede büyük ilgi topladı. Ancak son kale yakın zamanda yıkıldı. Zira kısa sürede popüler hale gelen Netgsm, fiyatlarında ne yazık ki artışa gitti.