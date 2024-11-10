NETGSM Güncel fiyatlar 2024: Netgsm fiyatları ne kadar oldu, zam mı geldi?
Türkiye’nin dördüncü operatörü olarak karşımıza çıkan Netgms, henüz piyasada çok yeni olmasına rağmen beklenmedik bir zam yaptı. Kullanıcıların uygun fiyatlı olarak gördüğü operatör firması, yıl bitmeden tarifelerinde beklenmedik bir değişikliğe gitti. Peki Netgsm güncel fiyatları ne kadar oldu? Netgsm zam mı geldi, işte merak edilenler…
Türkiye’de milyonlarca vatandaş, operatör fiyatlarının yüksek olması nedeniyle alternatiflerini aramaya başladı. Bu alanda üç popüler şirket dışında çok fazla seçenek olmasa da, geçtiğimiz yıl piyasaya çıkış yapan Netgsm, kısa sürede büyük ilgi topladı. Ancak son kale yakın zamanda yıkıldı. Zira kısa sürede popüler hale gelen Netgsm, fiyatlarında ne yazık ki artışa gitti.
Türkiye'nin 4'üncü operatörü Netgsm, tüm paketlerinde ortalama yüzde 68 oranında fiyat artışı yapıldığını resmi olarak duyurdu. Peki güncel Netgsm fiyatları ne kadar oldu, ne kadar zam geldi? İşte Netgms güncel fiyatlar 2024…
NETGSM GÜNCEL FİYATLAR 2024
Firma, resmi web sitesi üzerinden paylaştığı yazıda kasım ayında Sanal Mobil Şebeke Hizmeti toptan data (GB) ücretimiz yaklaşık 3 katına çıkarıldığını vurguladı. Bu, yüzde 300’lük maliyet artışının tüketiciye yansıması ise yüzde 68 olarak belirenmiş durumda. Firma aynı zamanda yüzde 68 artış oranı, tüm paketlerin artış oranının ortalaması olduğunu da ortaya koyuyor.