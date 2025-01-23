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  4. Nokia çalışanlarından yıllar sonra Apple itirafı: Yöneticilerine bakın ne mesaj göndermişler…

Nokia çalışanlarından yıllar sonra Apple itirafı: Yöneticilerine bakın ne mesaj göndermişler…

Günümüzde en değerli şirketler arasında ilk sırada yer alan Apple, yıllar önce Nokia için bakın nasıl tehdit görülmüş…

Nokia çalışanlarından yıllar sonra Apple itirafı: Yöneticilerine bakın ne mesaj göndermişler… - Sayfa 1

Teknoloji dünyasının en değerli markalarından Apple, Mac ve iPhone’larla başlayan serüvenini yıllar boyu üst üste katarak sürdürdü.

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Nokia çalışanlarından yıllar sonra Apple itirafı: Yöneticilerine bakın ne mesaj göndermişler… - Sayfa 2

Her bir ülkede adından söz ettiren, zaman zaman dünyanın en değerli şirketleri listesinde birinci sıraya yükselen ABD’li firma, yıllar önce ezeli rakibi Nokia’ya bile korku salmıştı. 

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Nokia çalışanlarından yıllar sonra Apple itirafı: Yöneticilerine bakın ne mesaj göndermişler… - Sayfa 3

9 kişilik Nokia ekibi, Apple’ın piyasadaki durumunu göz önünde bulundurarak üst düzey yöneticilerini uyandırmak istedi. Ancak ne yazık ki yöneticiler bu personellere aldırış etmedi. İşte her şeyin başladığı an ise o yıllar oldu; 2000’lerden bahsediyoruz.

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Nokia çalışanlarından yıllar sonra Apple itirafı: Yöneticilerine bakın ne mesaj göndermişler… - Sayfa 4

2000’li yıllarda Nokia, Apple bugün ne ise oydu. Ancak zamanla Nokia’nın rakipleri sahaya çıkmaya başlarken, Apple ise iPhone ile bu yarışta “ben de varım” dedi.

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