Nokia çalışanlarından yıllar sonra Apple itirafı: Yöneticilerine bakın ne mesaj göndermişler…

9 kişilik Nokia ekibi, Apple’ın piyasadaki durumunu göz önünde bulundurarak üst düzey yöneticilerini uyandırmak istedi. Ancak ne yazık ki yöneticiler bu personellere aldırış etmedi. İşte her şeyin başladığı an ise o yıllar oldu; 2000’lerden bahsediyoruz.