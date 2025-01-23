Nokia çalışanlarından yıllar sonra Apple itirafı: Yöneticilerine bakın ne mesaj göndermişler…
Günümüzde en değerli şirketler arasında ilk sırada yer alan Apple, yıllar önce Nokia için bakın nasıl tehdit görülmüş…
Teknoloji dünyasının en değerli markalarından Apple, Mac ve iPhone’larla başlayan serüvenini yıllar boyu üst üste katarak sürdürdü.
Her bir ülkede adından söz ettiren, zaman zaman dünyanın en değerli şirketleri listesinde birinci sıraya yükselen ABD’li firma, yıllar önce ezeli rakibi Nokia’ya bile korku salmıştı.
9 kişilik Nokia ekibi, Apple’ın piyasadaki durumunu göz önünde bulundurarak üst düzey yöneticilerini uyandırmak istedi. Ancak ne yazık ki yöneticiler bu personellere aldırış etmedi. İşte her şeyin başladığı an ise o yıllar oldu; 2000’lerden bahsediyoruz.