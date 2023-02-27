Nokia'dan radikal değişiklik

Finlandiya merkezli şirket, uzun vadeli dönüşüm planının bir parçası olarak yeni logosunu tanıttığını açıkladı ve gelecek stratejisini duyurdu.

Nokia Corporation Başkanı Pekka Lundmark konuyla ilgili olarak: "Stratejimizi yeniliyoruz ve önemli bir faktör olarak markamızı da bugün kim olduğumuzu yansıtacak şekilde yeniliyoruz" dedi.