Nokia'dan radikal değişiklik
Teknoloji firması Nokia, yeni logosunu tanıttı.
Bilgi teknolojileri ve telekomünikasyon şirketi Nokia, 60 yıl sonra ilk kez logosunu değiştirdi.
Finlandiya merkezli şirket, uzun vadeli dönüşüm planının bir parçası olarak yeni logosunu tanıttığını açıkladı ve gelecek stratejisini duyurdu.
Yeni tanıtılan logoda, Nokia ile özdeşleşmiş olan "Connecting People" sloganının kaldırılması dikkat çekti.
Nokia Corporation Başkanı Pekka Lundmark konuyla ilgili olarak: "Stratejimizi yeniliyoruz ve önemli bir faktör olarak markamızı da bugün kim olduğumuzu yansıtacak şekilde yeniliyoruz" dedi.