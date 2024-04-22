Ortak Wi-Fi kullanımında büyük tehlike!
Havalimanlarında, uçaklarda, restoranlarda ve birçok farklı alanda ortak kablosuz internet kullanımı yaygınlaştı. Bununla birlikte bilgisayar korsanları da veri gizliliğini tehlikeye atabilecek bazı taktikler geliştirdi. Peki siber suçlulardan nasıl korunmalı? İşte ortak Wi-Fi kullanım alanlarında veri gizliliğini koruyabilmek adına alınması gereken bazı önlemler...
Ortak alanlarda Wi-Fi kullanımı her ne kadar cazip gözükse de beraberinde bazı sorunları da getiriyor.
Bilgisayar korsanları ortak ağ kullanımında gizli bilgilerinizi ele geçirebilir.
İşte siber suçlular tarafından kullanılan bazı taktikler;
Çoğumuz doğru gibi görünen bir Wi-Fi adı görürüz ve fazla düşünmeden bağlanmaya çalışırız.
Siber suçlular, havayolu şirketinin veya restoranın adıyla neredeyse aynı isimlere sahip sahte Wi-Fi ağları oluşturabilir. Dikkatli olmazsanız, yasal ağ yerine taklit bir ağa bağlanabilirsiniz.
Bağlandığınız ağ bir taklit Wi-Fi ise hackerlar cihazlarınıza kolayca girerek bilgilerinize erişebilir ve kötü amaçlı yazılımları yayabilir.
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