Otopilot nedir? Bir uçağın otopilotu nasıl çalışır?

Otopilot nedir?

Uçağı sürekli manuel olarak kullanma zorunluluğunu ortadan kaldıran yardımcı destek sistemine “otopilot” denir. Hava taşımacılığının ilk zamanlarında, uçakların güvenli bir şekilde uçabilmesi için pilot kontrollerine sürekli dikkat edilmesi gerekiyordu. Bu durum mürettebatta büyük bir yorgunluğa neden oluyordu, bu yüzden pilotun görevlerinden bazılarını yerine getirebilecek ve böylece iş yükünü hafifletebilecek bir sistem tasarlandı. Bu sistem yalnızca uçuş verimliliğini iyileştirmekle kalmadı, aynı zamanda mürettebatın uçuş operasyonunun kritik yönlerine ve denetimine odaklanmasına izin vererek güvenliği de artırdı.