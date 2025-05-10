Oyunun kuralları değişiyor... İşte yazılımcıları tedirgin eden en iyi 15 yapay zeka kod asistanı
Yapay zeka kodlama asistanları üretkenliği artırmak adına yazılım dünyasındaki oyunun kurallarını değiştiriyor. Kod tavsiyeleri, opsiyonlar, açıklamalar, farklı testler ve ortaklık araçları gibi kabiliyetleri sunuyor.
Hatta ve hatta bunlardan birkaçı GitHub gibi mecralardan reel dünyaya kod satırı örnekleri ortaya koyarak en iyi uygulamalara adapte olmayı ve daha iyi öğrenmeyi bir adım daha öne taşıyor.
Söz konusu asistanlar ve araçlar, ücretsizden abonelik tabanlı planlara kadar farklılaşan fiyatlandırma politikalarıyla hem bireylere hem de ekiplere hitap eden çok unsurlu programlama dillerini destekliyor. Ve daha da ilginç olanı yapay zeka ile kod yazma serüveninde her geçen gün çok daha ileriye gidiliyor olması.
Uzmanlar önümüzdeki 10 yıl gibi bir süreç içerisinde kod yazma yükünün büyük bir bölümünün yapay zeka ile karşılanacağını söylüyor. Bu da tabi yazılımcılar bakımından pek hoş bir durum değil. İşte bugün yazılımcıların en büyük yardımcısı ancak belki de birkaç yıl sonra en büyük düşmanı olacak 15 en iyi yapay zeka kod asistanını derledik.