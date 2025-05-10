Oyunun kuralları değişiyor... İşte yazılımcıları tedirgin eden en iyi 15 yapay zeka kod asistanı

Uzmanlar önümüzdeki 10 yıl gibi bir süreç içerisinde kod yazma yükünün büyük bir bölümünün yapay zeka ile karşılanacağını söylüyor. Bu da tabi yazılımcılar bakımından pek hoş bir durum değil. İşte bugün yazılımcıların en büyük yardımcısı ancak belki de birkaç yıl sonra en büyük düşmanı olacak 15 en iyi yapay zeka kod asistanını derledik.