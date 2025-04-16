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Oyunun tadı kaçtı. Sony’den milyonları üzecek zam kararı- İki katına çıktı

Sony, milyonlarca abonesini üzecek zam duyurusu yaptı. Dünya çapında yapılan zam sonrası fiyatlar ikiye katlandı. İşte güncel PlayStation Plus abonelik fiyatları.

Oyunun tadı kaçtı. Sony’den milyonları üzecek zam kararı- İki katına çıktı - Sayfa 1

Oyun platformları yavaş yavaş Türkiye’de abone kaybetmeye başladı. Steam’in ödeme yöntemi olarak dolara geçiş yapmasıyla oyun fiyatları katlanırken, tek kale olarak görülen PlayStation Plus için de ne yazık ki 2025’in yarısı bile tamamlanmadan okkalı zam geldi.

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Oyunun tadı kaçtı. Sony’den milyonları üzecek zam kararı- İki katına çıktı - Sayfa 2

Milyonlarca kişi tarafından kullanılan ve kütüphanesinde binlerce oyuna sahip olan PlayStation Plus servisi, önümüzdeki ay itibariyle artık zamlı olarak faturalara yansıyacak. PS Plus’ın iki farklı paketi için yapılan zam ile abonelik fiyatları ne yazık ki iki katına çıkmış durumda. İşte güncel PlayStation Plus abonelik fiyatları!

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Oyunun tadı kaçtı. Sony’den milyonları üzecek zam kararı- İki katına çıktı - Sayfa 3

Abonelerine mail göndererek zam duyurusunu paylaşan Sony,  PS Plus fiyatına zam getirdiğini duyurdu. Şirketin popüler hizmetleri arasında Deluxe hem de Extra abonelikleri için geçerli olan bu yeni fiyat artışına baktığımızda %55 oranında bir zam yapıldığını görmek mümkün.

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Oyunun tadı kaçtı. Sony’den milyonları üzecek zam kararı- İki katına çıktı - Sayfa 4

Oyun sektöründen IGN’nin haberine göre firmanın açıklamasına göre zamlı fiyatlar 24 Haziran tarihinden itibaeren geçerli olacak. Bu da, aboneliğinizi uzatma gibi bir düşünceniz varsa eğer son tarih öncesinde değerlendirmek için çok mantıklı gibi duruyor.

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