Oyunun tadı kaçtı. Sony’den milyonları üzecek zam kararı- İki katına çıktı

Milyonlarca kişi tarafından kullanılan ve kütüphanesinde binlerce oyuna sahip olan PlayStation Plus servisi, önümüzdeki ay itibariyle artık zamlı olarak faturalara yansıyacak. PS Plus’ın iki farklı paketi için yapılan zam ile abonelik fiyatları ne yazık ki iki katına çıkmış durumda. İşte güncel PlayStation Plus abonelik fiyatları!