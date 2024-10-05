En ucuz 8 evde internet paketi : Hem ekonomik hem hızlı
Sabit internet fiyatları özellikle Türkiye’de bir hayli yüksek durumda. Tüketiciler artık internet için aylık üç haneli rakamlar ödemeye başlarken, üstelik bu hizmetlerin çoğundan memnun kalmıyor. İşte bütçenizi zorlamayacak en uygun ev internet paketleri!
Türkiye’de artan internet fiyatları her geçen gün tepki topluyor. Artık normal bir hız için bile yüzlerce lira ödenirken, daha iyi olan fiber için ise bu rakamlar binlerce liraya dayandı.
Evimde hangi interneti kullansam diye düşünüyorsanız, işte sizler için en uygun fiyatlı ev internetleri!
TÜRKNET
Özellikle son birkaç yıldır Speetest verilerine göre Türkiye'nin en hızlı interneti Türknet'te. Rakiplerine kıyasla uygun fiyatlı internet hizmetlerini tüketiciyle buluşturuyor. 1000 Mbps gibi yüksek bir hız sunan Türknet'in aylık abonelik fiyatı şöyle:
Bağlantı hızı: 1000 Mbps
Kota: Limitsiz
Fiyatı: 499 TL (peşin ödemelerde indirim yapılmaktadır)
KABLONET
Türksat tarafından hizmet sunan Kablonet, hız sıralamasında orta seviyelerde. Üstelik ilk 3 ay ödemelerinde de büyük bir indirim var.
Bağlantı hızı: 100 Mbps (ADSL)
Kota: Limitsiz
Fiyatı: 374TL (ilk 3 ay 274 TL)