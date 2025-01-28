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Piyasalar alt üst! Yapay zeka Deepseek rüzgarı, teknoloji hisseleri çakıldı

ABD’li ve Avrupalı teknoloji devleri için tehlike çanları çoktan çaldı.

Piyasalar alt üst! Yapay zeka Deepseek rüzgarı, teknoloji hisseleri çakıldı - Sayfa 1

Yapay zeka teknolojileri hızla gelişirken, bu alanda genelde ABD’li şirketler hüküm sürüyordu. Ancak OpenAI, Nvidia ve Google dahil tüm teknoloji devleri Deepseek tehlikesi ile karşı karşıya.

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Piyasalar alt üst! Yapay zeka Deepseek rüzgarı, teknoloji hisseleri çakıldı - Sayfa 2

Çinli girişim Deepseek’in yapay zeka kapsamında ilerlemeleri, ABD ve Avrupa’daki teknoloji hisselerini düşürdü. 

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Piyasalar alt üst! Yapay zeka Deepseek rüzgarı, teknoloji hisseleri çakıldı - Sayfa 3

10 Ocak’ta çıkış yapan açık kaynak kodlu AI modelleriyle tüm gözleri üzerine çeken Deepseek, düşük maliyetle geliştirildi ve milyonlarca dolar harcayan diğer yapay zeka şirketlerine de imkansız denileni gösterdi.

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Piyasalar alt üst! Yapay zeka Deepseek rüzgarı, teknoloji hisseleri çakıldı - Sayfa 4

AVRUPA VE ABD TEKNOLOJİ HİSSELERİ DÜŞÜŞE GEÇTİ


Gerçek zamanlı düşünen R1 yapay zeka modeli ile ChatGPT ve Google Gemini gibi iddialı rakiplerini pek çok testte geride bırakan Deepseek, ortaya koyduğu performansıyla tüm uzmanları da şaşkına uğrattı.

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