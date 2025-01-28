Piyasalar alt üst! Yapay zeka Deepseek rüzgarı, teknoloji hisseleri çakıldı
ABD’li ve Avrupalı teknoloji devleri için tehlike çanları çoktan çaldı.
Yapay zeka teknolojileri hızla gelişirken, bu alanda genelde ABD’li şirketler hüküm sürüyordu. Ancak OpenAI, Nvidia ve Google dahil tüm teknoloji devleri Deepseek tehlikesi ile karşı karşıya.
Çinli girişim Deepseek’in yapay zeka kapsamında ilerlemeleri, ABD ve Avrupa’daki teknoloji hisselerini düşürdü.
10 Ocak’ta çıkış yapan açık kaynak kodlu AI modelleriyle tüm gözleri üzerine çeken Deepseek, düşük maliyetle geliştirildi ve milyonlarca dolar harcayan diğer yapay zeka şirketlerine de imkansız denileni gösterdi.