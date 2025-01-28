Piyasalar alt üst! Yapay zeka Deepseek rüzgarı, teknoloji hisseleri çakıldı

AVRUPA VE ABD TEKNOLOJİ HİSSELERİ DÜŞÜŞE GEÇTİ



Gerçek zamanlı düşünen R1 yapay zeka modeli ile ChatGPT ve Google Gemini gibi iddialı rakiplerini pek çok testte geride bırakan Deepseek, ortaya koyduğu performansıyla tüm uzmanları da şaşkına uğrattı.