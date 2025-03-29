PlayStation Store’daki oyunlar ücretsiz oldu. Toplam değeri 3.000 TL’den fazla
Dünyanın en çok tercih edilen oyun konsolu PlayStation, üyelerine özel mağazasında 3 oyunu ücretsiz yaptı.
Ücretli üyelik kapsamında her ay kullanıcılarına ücretsiz oyunlar sunarak yüz güldüren Sony, Nisan ayında PS Plus Essential üyelerine 3 bin TL değerindeki oyunları ücretsiz yaptı.
PS Plus Essential üyelerinin ise söz konusu oyunları Nisan ayı içerisinde mağazasına eklemesi gerekiyor.
donanimhaber.com’daki bilgiye göre Nisan ayında PS Plus kütüphanesine eklenecek yapımlar ise RoboCop: Rogue City, The Texas Chain Saw Massacre ve Digimon Story: Cyber Sleuth – Hacker’s Memory olacak. Bu üç oyunun 1 Nisan Salı gününden Mayıs ayına kadar erişilebilir olacağını hatırlatalım. Ayrıca 1 Nisan'a kadar Dragon Age: The Veilguard, Sonic Colors: Ultimate, Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection'ı oyun kütüphanenize ekleyebilirsiniz.