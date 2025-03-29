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  4. PlayStation Store’daki oyunlar ücretsiz oldu. Toplam değeri 3.000 TL’den fazla

PlayStation Store’daki oyunlar ücretsiz oldu. Toplam değeri 3.000 TL’den fazla

Dünyanın en çok tercih edilen oyun konsolu PlayStation, üyelerine özel mağazasında 3 oyunu ücretsiz yaptı.

PlayStation Store’daki oyunlar ücretsiz oldu. Toplam değeri 3.000 TL’den fazla - Sayfa 1

Ücretli üyelik kapsamında her ay kullanıcılarına ücretsiz oyunlar sunarak yüz güldüren Sony, Nisan ayında PS Plus Essential üyelerine 3 bin TL değerindeki oyunları ücretsiz yaptı.

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PlayStation Store’daki oyunlar ücretsiz oldu. Toplam değeri 3.000 TL’den fazla - Sayfa 2

PS Plus Essential üyelerinin ise söz konusu oyunları Nisan ayı içerisinde mağazasına eklemesi gerekiyor.

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PlayStation Store’daki oyunlar ücretsiz oldu. Toplam değeri 3.000 TL’den fazla - Sayfa 3

donanimhaber.com’daki bilgiye göre Nisan ayında PS Plus kütüphanesine eklenecek yapımlar ise RoboCop: Rogue City, The Texas Chain Saw Massacre ve Digimon Story: Cyber Sleuth – Hacker’s Memory olacak. Bu üç oyunun 1 Nisan Salı gününden Mayıs ayına kadar erişilebilir olacağını hatırlatalım. Ayrıca 1 Nisan'a kadar Dragon Age: The Veilguard, Sonic Colors: Ultimate, Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection'ı oyun kütüphanenize ekleyebilirsiniz. 

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PlayStation Store’daki oyunlar ücretsiz oldu. Toplam değeri 3.000 TL’den fazla - Sayfa 4

RoboCop: Rogue City | PS5 

The Texas Chain Saw Massacre | PS4, PS5

Digimon Story: Cyber Sleuth – Hacker’s Memory | PS4  

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