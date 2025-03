PlayStation Store’daki oyunlar ücretsiz oldu. Toplam değeri 3.000 TL’den fazla

donanimhaber.com’daki bilgiye göre Nisan ayında PS Plus kütüphanesine eklenecek yapımlar ise RoboCop: Rogue City, The Texas Chain Saw Massacre ve Digimon Story: Cyber Sleuth – Hacker’s Memory olacak. Bu üç oyunun 1 Nisan Salı gününden Mayıs ayına kadar erişilebilir olacağını hatırlatalım. Ayrıca 1 Nisan'a kadar Dragon Age: The Veilguard, Sonic Colors: Ultimate, Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection'ı oyun kütüphanenize ekleyebilirsiniz.