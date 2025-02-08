PSN çöktü mü, neden erişilemiyor: PSN ne zaman açılacak

Kullanıcılar Türkiye saati ile gece 03:00’den bu yana erişim problemi yaşadığını bildirdi. Downdetector’de binlerce erişim sorunu şikayeti aldı ve bugün halen problem devam ediyor. PSN’de son durum nedir, sadece Türkiye’de mi çöktü ve ne zaman açılacak?