PSN çöktü mü, neden erişilemiyor: PSN ne zaman açılacak
Sony’nin oyun servisi PSN’ye yaklaşık 12 saattir erişim sorunu yaşanıyor. Peki PSN çöktü mü, neden çöktü ve ne zaman açılacak?
PlayStation kullanıcıları bulut tabanlı PSN, diğer adıyla PlayStation Network’e saatlerdir erişim sorunu yaşanıyor. Peki PSN çöktü mü, son durum nedir, ne zaman düzelecek?
Kullanıcılar Türkiye saati ile gece 03:00’den bu yana erişim problemi yaşadığını bildirdi. Downdetector’de binlerce erişim sorunu şikayeti aldı ve bugün halen problem devam ediyor. PSN’de son durum nedir, sadece Türkiye’de mi çöktü ve ne zaman açılacak?
PSN ÇÖKTÜ MÜ?
Gece 03:00’ten bu yana yaşanan erişim problemlerinin ardından Sony, resmi olarak çökmeyi doğruladı. Tüm dünyada yaşanan kesinti nedeniyle oyuncular PlayStation konsollarında ve diğer hizmetlere giriş yapamıyor.