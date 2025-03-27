Reddit çöktü mü, neden girilemiyor. X’in ardından Reddit’te erişim sorunu
Sosyal medya platformları son birkaç saattir dünya çapında kesinti yaşıyor. Downdetector’e çok sayıda bildirim giderken, X ve Reddit’te erişim sorunları yaşanıyor. Peki Reddit çöktü mü, yasaklandı mı neden girilemiyor? İşte Reddit son dakika gelişmeleri…
Sosyal medya platformları son birkaç saattir erişim sorunlarıyla karşı karşıya. İlk olarak X ile ilgili şikayetler bildirilirken, hemen arkasından Reddit çöktü haberleri de ortaya çıktı. Peki Reddit çöktü mü, neden girilemiyor? İşte Reddit son dakika gelişmeleri...
Downdetector verilerine göre sosyal platform ve aynı zamanda forum olan Reddit’te erişim problemleri yaşanıyor.
Peki Reddit çöktü mü, neden girilemiyor? Reddit yasaklandı mı, akış neden yenilenmiyor? İşte Reddit son dakika gelişmeleri…