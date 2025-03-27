Reddit çöktü mü, neden girilemiyor. X’in ardından Reddit’te erişim sorunu

Bu hafta Türkiye genelinde hem bant daralması uygulandı hem de internet hızları yavaşladı. İlk etapta dezenfermasyonun önüne geçilmesi için bu adımlar atılırken, 27 Mart 2025 itibariyle sosyal medya platformlarında bir kez daha kesintiler yaşanmaya başladı.