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Reddit çöktü mü, neden girilemiyor. X’in ardından Reddit’te erişim sorunu

Sosyal medya platformları son birkaç saattir dünya çapında kesinti yaşıyor. Downdetector’e çok sayıda bildirim giderken, X ve Reddit’te erişim sorunları yaşanıyor. Peki Reddit çöktü mü, yasaklandı mı neden girilemiyor? İşte Reddit son dakika gelişmeleri…

Reddit çöktü mü, neden girilemiyor. X’in ardından Reddit’te erişim sorunu - Sayfa 1

Sosyal medya platformları son birkaç saattir erişim sorunlarıyla karşı karşıya. İlk olarak X ile ilgili şikayetler bildirilirken, hemen arkasından Reddit çöktü haberleri de ortaya çıktı. Peki Reddit çöktü mü, neden girilemiyor? İşte Reddit son dakika gelişmeleri...

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Reddit çöktü mü, neden girilemiyor. X’in ardından Reddit’te erişim sorunu - Sayfa 2

Downdetector verilerine göre sosyal platform ve aynı zamanda forum olan Reddit’te erişim problemleri yaşanıyor.

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Reddit çöktü mü, neden girilemiyor. X’in ardından Reddit’te erişim sorunu - Sayfa 3

Peki Reddit çöktü mü, neden girilemiyor? Reddit yasaklandı mı, akış neden yenilenmiyor? İşte Reddit son dakika gelişmeleri…

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Reddit çöktü mü, neden girilemiyor. X’in ardından Reddit’te erişim sorunu - Sayfa 4

Bu hafta Türkiye genelinde hem bant daralması uygulandı hem de internet hızları yavaşladı. İlk etapta dezenfermasyonun önüne geçilmesi için bu adımlar atılırken, 27 Mart 2025 itibariyle sosyal medya platformlarında bir kez daha kesintiler yaşanmaya başladı.

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