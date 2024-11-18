Roblox ne zaman açılacak? Erişime kapatılan Roblox’a kritik güncelleme geldi, işte son durum
Türkiye’de erişime kapatılan Roblox için meraklı bekleyiş devam ediyor. Daha önce Instagram için kapatma kararı alınırken, sosyal medya platformu gerekli şartları karşılayarak geri ülkemizde faaliyetlerini sürdürdü. Şimdi ise gözler Roblox’ta. Yüz binlerce genç ve çocuk tarafından oynanan Roblox ne zaman açılacak? Roblox ekibi çocuklar için dikkat çeken güncelleme yaptı. Peki Roblox açılacak mı, son durum nedir?
Dünya genelinde milyonlarca kullanıcıya sahip olan ve Türkiye'de Ağustos 2024'te BTK tarafından erişime kapatılan Roblox, uygulamayı yeniden kullanıma açabilmek için var gücüyle çalışıyor. Daha önce Meta, gerekli şartları karşılayarak Instagram’ın yeniden Türkiye’de açılmasını mümkün kılmıştı. Şimdi ise benzer adımlar Roblox tarafından gelirken, oyunun geliştiricisi çocuklar için dikkat çeken bir güncelleme yaptı. Peki Roblox ne zaman açılacak, Roblox son durum nedir?
ROBLOX NE ZAMAN AÇILACAK
Geçtiğimiz aylarda Türkiye'de ofis açma ve popüler oyununu yeniden kullanıcılarla buluşturma amacıyla görüşmeler yaptığını duyuran Roblox, şimdi de çocuk oyuncuların güvenliğini artırmaya yönelik önemli yenilikler getirdi. Ebeveyn kontrolleri ve oyun içi mesajlaşmaları kapsayan bu güncellemelerin ardından, uygulamanın yakında yeniden kullanıma sunulacağına dair beklentiler yükseldi. Zira en büyük problemlerden biri için çok önemli adım atıldığını söylemek mümkün.
ÇOCUKLAR İÇİN DİKKAT ÇEKEN GÜNCELLEME
İşte Roblox'un o güvenlik açıklaması...
"Roblox’un duyuracağı yenilikler, platformda yerleşik güvenlik korumalarını, ebeveyn kontrollerinde önemli güncellemeleri, içerik etiketlemeyi ve genç kullanıcılar için daha sıkılaştırılacak yeni sınırları içermektedir.
18 Kasım Pazartesi gününden itibaren:
-Ebeveynler ve bakıcılar, doğrulanmış bir bağlantılı hesap aracılığıyla çocuklarının Roblox hesabını uzaktan yönetebilecektir. Çocuklarının arkadaş listesini görüntüleme, harcama kontrollerini belirleme ve ekran süresini yönetme yetkisine sahip olacaklardır.
-13 yaş altı kullanıcılar için güncellenmiş varsayılan iletişim ayarları direct uygulanacak ve belirli sohbet özelliklerine erişim için ebeveyn izni gerekecektir.Özellikle: 13 yaş altındaki kullanıcılar, oyunlar veya deneyimler dışında doğrudan mesaj gönderemeyecektir (platform sohbeti).
-Roblox, 13 yaş altındaki kullanıcıların yalnızca bir oyun veya deneyim içindeki genel yayın mesajlarına izin verecektir. Varsayılan ayar olarak, bu yaş grubundaki kullanıcılar artık doğrudan mesaj gönderemeyecektir. Bu ayar, sadece ebeveyn kontrollerinden ebeveyn izni ile değiştirilebilecektir.
NE OLMUŞTU?
Bilmeyenler için Bilgi Teknolojileri Kurumu’nun (BTK) internet sayfasından duyurulan erişim engeli kararında, “roblox.com, 07/08/2024 tarihli ve 2024/5282 D. İş sayılı Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği kararı ile erişime engellenmiştir" ifadeleri kullanılmıştı. Daha sonrasında Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sebebin çocuk istismarı olduğunu vurgulayarak, "Teknolojinin olumsuz yönde kullanılması asla kabul edilemez.