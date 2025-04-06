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  4. Robotlar atların işini elinden alacak: Kawasaki’den üzerine binilebilen robot. Film değil gerçek

Robotlar atların işini elinden alacak: Kawasaki’den üzerine binilebilen robot. Film değil gerçek

Japon motor üreticisi Kawasaki, dört ayaklı ve üzerine binilen yeni robotunu tanıttı. Dünya çapında yankı uyandıran robot CORLEO, adeta gelecekten geliyormuş gibi…

Robotlar atların işini elinden alacak: Kawasaki’den üzerine binilebilen robot. Film değil gerçek - Sayfa 1

Japon motor üreticisi Kawasaki, dört ayaklı ve üzerine binilen yeni robotunu tanıttı. Dünya çapında yankı uyandıran robot CORLEO, adeta gelecekten geliyormuş gibi…

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Robotlar atların işini elinden alacak: Kawasaki’den üzerine binilebilen robot. Film değil gerçek - Sayfa 2

Yapay zeka ve robot teknolojileri tüm hızıyla gelişimini sürdürüyor. Milyarderler odak noktasını bu iki teknoloji üzerine yoğunlaştırırken, motor üreticisi Kawasaki hiç beklenmedik bir adım attı.

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Robotlar atların işini elinden alacak: Kawasaki’den üzerine binilebilen robot. Film değil gerçek - Sayfa 3

CORLEO ismindeki bir robotunu tanıtan Japon firma, arazi şartlarına uyumlu ve bilim kurgu filmlerini aratmayan bir ürünü ile karşımıza çıktı. 

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Robotlar atların işini elinden alacak: Kawasaki’den üzerine binilebilen robot. Film değil gerçek - Sayfa 4

Günümüzde insansı ve köpek robotlar var. Ancak henüz bunlar arazilerde gezip üzerinde insan taşıyabilecek potansiyelde değil. Kawasaki ise imkansız denileni yaptı ve "CORLEO"yu tanıtarak piyasanın tozunu aldı.

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