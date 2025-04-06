Robotlar atların işini elinden alacak: Kawasaki’den üzerine binilebilen robot. Film değil gerçek
Japon motor üreticisi Kawasaki, dört ayaklı ve üzerine binilen yeni robotunu tanıttı. Dünya çapında yankı uyandıran robot CORLEO, adeta gelecekten geliyormuş gibi…
Japon motor üreticisi Kawasaki, dört ayaklı ve üzerine binilen yeni robotunu tanıttı. Dünya çapında yankı uyandıran robot CORLEO, adeta gelecekten geliyormuş gibi…
Yapay zeka ve robot teknolojileri tüm hızıyla gelişimini sürdürüyor. Milyarderler odak noktasını bu iki teknoloji üzerine yoğunlaştırırken, motor üreticisi Kawasaki hiç beklenmedik bir adım attı.
CORLEO ismindeki bir robotunu tanıtan Japon firma, arazi şartlarına uyumlu ve bilim kurgu filmlerini aratmayan bir ürünü ile karşımıza çıktı.