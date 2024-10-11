‘Rüyalarda buluşuruz’ sözü gerçek oldu: Bilim insanlarından çığır açan buluş, tarihe geçti!
Bilim insanları tarihe geçen buluşlarına bir yenisini daha ekledi. Nöroteknoloji şirketi REMspace, çok önemli bir başarıya imza atarak rüyada iki yönlü konuşmanın yolunu buldu. İşte bilim dünyasını çalkalayan yeni buluş!
Bilim dünyasında gelişmelerin ardı arkası kesilmiyor. Teknolojinin ilerlemesine bağlı olarak çığır açan buluşlara imza atılırken, nöroteknoloji şirketi REMspace daha önce hiç yapılmayanı yaptı.
Uzun süredir yoğun olarak çalıştıklarını belirten REMspace, rüyada iletişim kurmanın yolunu buldu. Rüya sırasında iki kişi birbirleriyle iletişim kurarken, çığır açan bu gelişme lüsid rüyalar (rüya gören kişinin rüyada olduğunu fark ettiği durumlar) üzerine yapılan araştırmalarda devrim yaratabilir.
REMspace’in gerçekleştirdiği deneyde, bir katılımcı rüyasında kulaklık yoluyla aldığı bir kelimeyi tekrarladı, diğer katılımcı ise bu kelimeyi uyanık hale iken doğruladı. Şirket, bu durumu iki yönlü rüya iletişiminin ilk örneği olarak nitelendirdi.
REMspace CEO'su Michael Raduga, lüsid rüyaların birçok potansiyel faydasına dikkat çekiyor. Bu rüyaların kabusları azaltma, fobilerle yüzleşme, kişisel sorunları ele alma ve hatta yeni beceriler öğrenme gibi avantajları olabileceğini vurguluyor. Ayrıca REMspace, rüyada gerçek zamanlı iletişim sağlayan elektromiyografi sensörlerine dayalı "Remmyo" adlı bir rüya dili geliştirdi. Ancak bu teknolojinin sonuçları henüz bilimsel topluluk tarafından hakem değerlendirmesinden geçmedi.