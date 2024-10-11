‘Rüyalarda buluşuruz’ sözü gerçek oldu: Bilim insanlarından çığır açan buluş, tarihe geçti!

REMspace CEO'su Michael Raduga, lüsid rüyaların birçok potansiyel faydasına dikkat çekiyor. Bu rüyaların kabusları azaltma, fobilerle yüzleşme, kişisel sorunları ele alma ve hatta yeni beceriler öğrenme gibi avantajları olabileceğini vurguluyor. Ayrıca REMspace, rüyada gerçek zamanlı iletişim sağlayan elektromiyografi sensörlerine dayalı "Remmyo" adlı bir rüya dili geliştirdi. Ancak bu teknolojinin sonuçları henüz bilimsel topluluk tarafından hakem değerlendirmesinden geçmedi.