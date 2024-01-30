Samsung, Galaxy S24 Ultra'yı satışa sundu

Samsung, yeni model telefonu Galaxy S24 Ultra'yı titanyum çerçeve ve dayanıklı bir yapıya sahip olarak tüketicilere ulaştırıyor.

Galaxy AI ile yapay zeka desteği de bulunan akıllı telefon, ince gövdesi sayesinde kullanıcılara daha rahat bir tutuş ve hareket halindeyken iyi bir kullanım deneyimi sunarken, günlük darbelere ve aşınmalara karşı koruma sağlıyor.