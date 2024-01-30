Samsung, Galaxy S24 Ultra'yı satışa sundu
Samsung'un titanyum çerçeveli ilk akıllı telefonu Galaxy S24 Ultra, piyasada yerini aldı.
Samsung, yeni model telefonu Galaxy S24 Ultra'yı titanyum çerçeve ve dayanıklı bir yapıya sahip olarak tüketicilere ulaştırıyor.
Galaxy AI ile yapay zeka desteği de bulunan akıllı telefon, ince gövdesi sayesinde kullanıcılara daha rahat bir tutuş ve hareket halindeyken iyi bir kullanım deneyimi sunarken, günlük darbelere ve aşınmalara karşı koruma sağlıyor.
Galaxy S24 Ultra, güneş ışığı altında daha net bir ekran sunuyor. Yeni cihaz günlük kullanıma bağlı aşınmalara karşı da koruma sağlıyor.
Telefon, normal bir cam yüzeyle karşılaştırıldığında yansımaları yüzde 75'e kadar azaltırken ekranın okunabilirliğini artırıyor.