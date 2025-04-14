Samsung gönülleri fethedecek, Galaxy sahiplerini sevindirecek. Büyük sürpriz yolda
One UI 7 güncellemesini Galaxy cihazlar için beklenenden çok geç tarihte yayınlamaya başlayan Samsung, kendisini bu kez affettirecek. Bir sonraki büyük güncelleme olacak One UI 8 arayüzünden sevindiren haber geldi.
Akıllı telefon pazarında en çok satan markalardan Samsung, her yıl çok sayıda akıllı telefon ve tablet piyasaya sürüyor. Üstelik her bir cihazı için aylık veya üç aylık olarak yazılım güncellemeleri yayınlanıyor.
Bu kadar çok cihaza rağmen Samsung, emin adımlarla çalışarak yıllardır yazılım güncellemeleri konusunda en iyi markalardan biri olmayı başardı.
Zaman zaman güncelleme takvimlerinde Google’ı bile geride bırakan Koreli teknoloji devi, Galaxy S25 serisiyle birlikte yepyeni özellikler içeren One UI 7 güncellemesini piyasaya sürmüştü. Dikkat çeken özelliklerle gelen bu güncelleme, yapay zeka tarafında da kullanıcıları Galaxy AI ile buluşturdu.