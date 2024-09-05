Samsung kullanıcıları dikkat! Artık güncelleme almayacak cihazlar açıklandı
Samsung, yakın zamanda yazılım güncelleme programını revize etti ve listeden dört Galaxy cihazını çıkardı. Belirtilen modeller artık hiçbir güncellemeyi almayacak.
Samsung'un yazılım güncelleme programı, aylık, üç aylık ve iki yılda bir güncelleme almaya uygun cihazları öğrenmemizi sağlıyor.
Şirket, yakın zamanda bu yazılım güncelleme programını revize etti ve artık güvenlik yamalarının bile gelmeyeceği Samsung telefon ve tabletler belli oldu.
Güncelleme desteği kesilen Samsung cihazların
Galaxy Z Flip 5G, Galaxy Tab S7, Galaxy Tab S7+ ve Galaxy M31s olduğu açıklandı.
2020’de piyasaya sürülen bu cihazlar, yazılım güncellemelerini veya en son güvenlik yamalarını almayacak. Samsung'un kritik güvenlik açıklarını kapatan güncellemeleri sunup sunmayacağı ise merak konusu.