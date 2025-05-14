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  4. Samsung kullanıcıları müjde! Bu yaz kesin geliyor; Galaxy telefonlar sil baştan değişecek

Samsung kullanıcıları müjde! Bu yaz kesin geliyor; Galaxy telefonlar sil baştan değişecek

Son dönemde güncellemeleri geciktirdiği gerekçesiyle eleştirilen Samsung, bir sonraki büyük güncellemesinde sürprize hazırlanıyor. Beklenenden erken gelecek, Galaxy telefonlar için yepyeni özellikler tanıtılacak.

Samsung kullanıcıları müjde! Bu yaz kesin geliyor; Galaxy telefonlar sil baştan değişecek - Sayfa 1

ekonomim.com 14 Mayıs- Samsung, ilk olarak Galaxy S25 serisiyle kullanıma sunmaya başladığı One UI 7 güncellemesinde binlerce kişiden tepki aldı. Ancak One UI 8 güncellemesiyle her şey değişecek. 

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Samsung kullanıcıları müjde! Bu yaz kesin geliyor; Galaxy telefonlar sil baştan değişecek - Sayfa 2

Aylarca süren testler ve yaşanan gecikmeler sonrasında One UI 7 güncellemesi Nisan ayında desteklenen modellere gönderişmeye başladı.

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Samsung kullanıcıları müjde! Bu yaz kesin geliyor; Galaxy telefonlar sil baştan değişecek - Sayfa 3

Şu anda Galaxy telefon ve tabletler yeni arayüz güncellemesini kademeler halinde alırken, Samsung bir sonraki arayüz güncellemesi için işini sağlama aldı.

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Samsung kullanıcıları müjde! Bu yaz kesin geliyor; Galaxy telefonlar sil baştan değişecek - Sayfa 4

Geçtiğimiz haftalarda Kore medyasında ortaya çıkan haberlerde, Samsung’un One UI 8 testlerine başladığı ve bu kez One UI 7’nin aksine daha fazla modelin testlere dahil edildiği bilgisine yer verildi.

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