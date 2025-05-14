Samsung kullanıcıları müjde! Bu yaz kesin geliyor; Galaxy telefonlar sil baştan değişecek
Son dönemde güncellemeleri geciktirdiği gerekçesiyle eleştirilen Samsung, bir sonraki büyük güncellemesinde sürprize hazırlanıyor. Beklenenden erken gelecek, Galaxy telefonlar için yepyeni özellikler tanıtılacak.
ekonomim.com 14 Mayıs- Samsung, ilk olarak Galaxy S25 serisiyle kullanıma sunmaya başladığı One UI 7 güncellemesinde binlerce kişiden tepki aldı. Ancak One UI 8 güncellemesiyle her şey değişecek.
Aylarca süren testler ve yaşanan gecikmeler sonrasında One UI 7 güncellemesi Nisan ayında desteklenen modellere gönderişmeye başladı.
Şu anda Galaxy telefon ve tabletler yeni arayüz güncellemesini kademeler halinde alırken, Samsung bir sonraki arayüz güncellemesi için işini sağlama aldı.