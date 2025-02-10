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  4. Samsung kullanıcıları şokta: Herkes One UI 7 güncellemesi beklerken ters köşe oldular

Samsung kullanıcıları şokta: Herkes One UI 7 güncellemesi beklerken ters köşe oldular

Samsung’un tartışmalı güncellemesi One UI 7 için süreç biraz daha uzadı. Galaxy kullanıcıları yeni arayüz güncellemesinin beklerken, Samsung beklenmedik bir adım attı.

Samsung kullanıcıları şokta: Herkes One UI 7 güncellemesi beklerken ters köşe oldular - Sayfa 1

Samsung’un geçen yıl piyasaya sürdüğü ve aylarca testlerini sürdürdüğü One UI 7 güncellemesi, söz verildiği gibi Galaxy S25 serisiyle resmiyet kazandı.

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Samsung kullanıcıları şokta: Herkes One UI 7 güncellemesi beklerken ters köşe oldular - Sayfa 2

Android 16 tabanlı bu güncelleme, ana sayfa tasarımından Ayarlar menüsüne, Galaxy AI yeniliklerinden uygulama güncellemelerine kadar pek çok yenilik içeriyor.

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Samsung kullanıcıları şokta: Herkes One UI 7 güncellemesi beklerken ters köşe oldular - Sayfa 3

Getirdiği özellik ve yeniliklerle kullanıcıları heyecanlandıran One UI 7, vaat edildiği Şubat ayı başında ne yazık ki hiçbir telefona kararlı olarak sunulmadı.

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Samsung kullanıcıları şokta: Herkes One UI 7 güncellemesi beklerken ters köşe oldular - Sayfa 4

Gözler 7 Şubat tarihine çevrilmişken  Samsung, Galaxy S24 serisi için beklenmedik bir adım attı.

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