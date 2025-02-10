Samsung kullanıcıları şokta: Herkes One UI 7 güncellemesi beklerken ters köşe oldular
Samsung’un tartışmalı güncellemesi One UI 7 için süreç biraz daha uzadı. Galaxy kullanıcıları yeni arayüz güncellemesinin beklerken, Samsung beklenmedik bir adım attı.
Samsung’un geçen yıl piyasaya sürdüğü ve aylarca testlerini sürdürdüğü One UI 7 güncellemesi, söz verildiği gibi Galaxy S25 serisiyle resmiyet kazandı.
Android 16 tabanlı bu güncelleme, ana sayfa tasarımından Ayarlar menüsüne, Galaxy AI yeniliklerinden uygulama güncellemelerine kadar pek çok yenilik içeriyor.
Getirdiği özellik ve yeniliklerle kullanıcıları heyecanlandıran One UI 7, vaat edildiği Şubat ayı başında ne yazık ki hiçbir telefona kararlı olarak sunulmadı.