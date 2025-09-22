Samsung’dan 8 akıllı telefon için müjde: One UI 8 güncellemesi resmen çıktı; işte alan modeller
Samsung, yeni arayüz güncellemesi One UI 8’i jet hızıyla dağıtıyor. Koreli firma, bir hafta içinde 8 akıllı telefonu için One UI 8 güncellemesini yayınladı. İşte sürpriz yeniliklerle gelen güncellemeyi alan modeller.
Akıllı telefonları güncelleme söz konusu olduğunda Samsung, diğer rakiplerinin her zaman ötesinde. One UI 7 güncellemesinde marka, biraz gecikmeleri nedeniyle eleştirilmişti.
1 | 10
Birkaç boyunca beta programına kayıtlı cihazlarda test edilen One UI 8 güncellemesi, geçtiğimiz haftadan itibaren amiral gemisi modellerden başlayarak yayınlandı.
3 | 10