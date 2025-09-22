  1. Ekonomim
  4. Samsung’dan 8 akıllı telefon için müjde: One UI 8 güncellemesi resmen çıktı; işte alan modeller

Samsung, yeni arayüz güncellemesi One UI 8’i jet hızıyla dağıtıyor. Koreli firma, bir hafta içinde 8 akıllı telefonu için One UI 8 güncellemesini yayınladı. İşte sürpriz yeniliklerle gelen güncellemeyi alan modeller.

Akıllı telefonları güncelleme söz konusu olduğunda Samsung, diğer rakiplerinin her zaman ötesinde. One UI 7 güncellemesinde marka, biraz gecikmeleri nedeniyle eleştirilmişti. 

Ancak One UI 8 ile Samsung, özüne döndü ve yeni güncellemeyi jet hızında sunmaya başladı.

Birkaç boyunca beta programına kayıtlı cihazlarda test edilen One UI 8 güncellemesi, geçtiğimiz haftadan itibaren amiral gemisi modellerden başlayarak yayınlandı.

Markanın hem arayüz hem işletim sistemi genelinde çok sayıda iyileştirmeler yaptığı yeni güncellemesi, akıllı telefonlarda daha iyi bir deneyim sunuyor. Bunun yanında pil tüketimi de daha dengelenmiş durumda.

