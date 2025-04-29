Samsung’dan emektar telefonunu sil baştan değiştiren güncelleme! Kimse bu kadar erken beklemiyordu
Samsung, Galaxy akıllı telefon kullanıcılarını bir kez daha şaşırttı. İlk etapta One UI 7 güncellemesini çok geç yayınlamasıyla eleştirilen firma, bu kez kimsenin aklına bile gelmeyecek modeli güncelledi ve yepyeni özellikler kazandırdı.
Güncellemeler konusunda son yılların belki de en iyisi olan Samsung, öyle bir şansızlıkla karşı karşıya kaldı ki One UI 7 güncellemesinde tepki üstüne tepki aldı. Neyse ki Koreli teknoloji devi geç de olsa gönülleri almayı başardı.
Samsung yetkilisinin daha önceki açıklamasına göre çok kapsamlı olan ve geliştirilmesi bile en başından bu yana iki yılı aşan One UI 7 güncellemesi, ilk olarak Galaxy S25 serisi ile piyasaya sürüldü ve sonraki modeller için bir türlü yayınlanmadı. Bu durum artık kullanıcıların canına tak etti ve farklı markalara geçmesine kadar neden oldu.
Diğer kullanıcılar güncellemeyi 2024’ün sonunda alacağını düşünürken, hayalleri suya düştü. Neyse ki daha sonra Samsung sessizliğini bozdu ve One UI 7 güncelleme takvimini resmi olarak paylaştı.