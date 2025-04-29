Samsung’dan emektar telefonunu sil baştan değiştiren güncelleme! Kimse bu kadar erken beklemiyordu

Samsung yetkilisinin daha önceki açıklamasına göre çok kapsamlı olan ve geliştirilmesi bile en başından bu yana iki yılı aşan One UI 7 güncellemesi, ilk olarak Galaxy S25 serisi ile piyasaya sürüldü ve sonraki modeller için bir türlü yayınlanmadı. Bu durum artık kullanıcıların canına tak etti ve farklı markalara geçmesine kadar neden oldu.