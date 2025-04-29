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  4. Samsung’dan emektar telefonunu sil baştan değiştiren güncelleme! Kimse bu kadar erken beklemiyordu

Samsung’dan emektar telefonunu sil baştan değiştiren güncelleme! Kimse bu kadar erken beklemiyordu

Samsung, Galaxy akıllı telefon kullanıcılarını bir kez daha şaşırttı. İlk etapta One UI 7 güncellemesini çok geç yayınlamasıyla eleştirilen firma, bu kez kimsenin aklına bile gelmeyecek modeli güncelledi ve yepyeni özellikler kazandırdı.

Samsung’dan emektar telefonunu sil baştan değiştiren güncelleme! Kimse bu kadar erken beklemiyordu - Sayfa 1

Güncellemeler konusunda son yılların belki de en iyisi olan Samsung, öyle bir şansızlıkla karşı karşıya kaldı ki One UI 7 güncellemesinde tepki üstüne tepki aldı. Neyse ki Koreli teknoloji devi geç de olsa gönülleri almayı başardı. 

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Samsung’dan emektar telefonunu sil baştan değiştiren güncelleme! Kimse bu kadar erken beklemiyordu - Sayfa 2

Samsung yetkilisinin daha önceki açıklamasına göre çok kapsamlı olan ve geliştirilmesi bile en başından bu yana iki yılı aşan One UI 7 güncellemesi, ilk olarak Galaxy S25 serisi ile piyasaya sürüldü ve sonraki modeller için bir türlü yayınlanmadı. Bu durum artık kullanıcıların canına tak etti ve  farklı markalara geçmesine kadar neden oldu.

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Samsung’dan emektar telefonunu sil baştan değiştiren güncelleme! Kimse bu kadar erken beklemiyordu - Sayfa 3

Diğer kullanıcılar güncellemeyi 2024’ün sonunda alacağını düşünürken, hayalleri suya düştü. Neyse ki daha sonra Samsung sessizliğini bozdu ve One UI 7 güncelleme takvimini resmi olarak paylaştı. 

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Samsung’dan emektar telefonunu sil baştan değiştiren güncelleme! Kimse bu kadar erken beklemiyordu - Sayfa 4

Koreli teknoloji devi One UI 7 güncellemesini ilk, Aralık 2024’ten bu yana testleri devam eden Galaxy S24 serisi için yayınladı.

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