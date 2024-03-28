Samsung'un yeni One UI 6.1 güncellemesi: Hangi modeller indirebilecek?
Samsung'un Galaxy AI yapay zeka özellikleri yeni güncellemeyle Galaxy S24'ün ardından diğer modellerde de kullanıma sunuluyor. One UI 6.1 güncellemesi, bugünden itibaren Galaxy S23 Serisi, S23 FE, Z Flip5, Z Fold5 ve Tab S9 Serisi cihazlara indirilebilecek.
Samsung'un yeni One UI 6.1 güncellemesi bugünden itibaren kullanıma sunulmaya başlanacak.
Samsung'un ilk olarak Galaxy S24 serisinde yer alan Galaxy AI yapay zeka özellikleri birçok farklı modelde de kullanıma açılacak.
Bugün çıkan One UI 6.1 güncellemesiyle kademeli olarak Galaxy S23 Serisi, Z Flip5, Z Fold5, S23FE ve Tab S9 Serisi cihazlarda da kullanıma sunulacak.
Yapılan açıklamaya göre, kullanıcılara günlük yaşamını kolaylaştıran premium mobil yapay zeka deneyimleri sunmak için tasarlanan Galaxy'nin yapay zeka dünyasının kullanılabileceği model yelpazesi, markanın yeni One UI 6.1 güncellemesiyle genişliyor.