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  4. Samsung'un yeni One UI 6.1 güncellemesi: Hangi modeller indirebilecek?

Samsung'un yeni One UI 6.1 güncellemesi: Hangi modeller indirebilecek?

Samsung'un Galaxy AI yapay zeka özellikleri yeni güncellemeyle Galaxy S24'ün ardından diğer modellerde de kullanıma sunuluyor. One UI 6.1 güncellemesi, bugünden itibaren Galaxy S23 Serisi, S23 FE, Z Flip5, Z Fold5 ve Tab S9 Serisi cihazlara indirilebilecek.

Samsung'un yeni One UI 6.1 güncellemesi: Hangi modeller indirebilecek? - Sayfa 1

 Samsung'un yeni One UI 6.1 güncellemesi bugünden itibaren kullanıma sunulmaya başlanacak.

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Samsung'un yeni One UI 6.1 güncellemesi: Hangi modeller indirebilecek? - Sayfa 2

Samsung'un ilk olarak Galaxy S24 serisinde yer alan Galaxy AI yapay zeka özellikleri birçok farklı modelde de kullanıma açılacak.

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Samsung'un yeni One UI 6.1 güncellemesi: Hangi modeller indirebilecek? - Sayfa 3

Bugün çıkan One UI 6.1 güncellemesiyle kademeli olarak Galaxy S23 Serisi, Z Flip5, Z Fold5, S23FE ve Tab S9 Serisi cihazlarda da kullanıma sunulacak.

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Samsung'un yeni One UI 6.1 güncellemesi: Hangi modeller indirebilecek? - Sayfa 4

Yapılan açıklamaya göre, kullanıcılara günlük yaşamını kolaylaştıran premium mobil yapay zeka deneyimleri sunmak için tasarlanan Galaxy'nin yapay zeka dünyasının kullanılabileceği model yelpazesi, markanın yeni One UI 6.1 güncellemesiyle genişliyor.

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