Saniyeler önce bildiriyor! Android ve iPhone’da deprem uyarı bildirimini açma

Google, sürekli olarak geliştirdiği Android işletim sistemi temelinde faydalı güncellemeler yapıyor. Bunlardan biri de afet bölgesinde yaşayanlar için oldukça faydalı sayılan Deprem Bildirim Sistemi. Android telefonlarda veya tabletlerde Deprem Uyarı Sistemi nedir ve nasıl açılıyor?