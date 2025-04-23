Saniyeler önce bildiriyor! Android ve iPhone’da deprem uyarı bildirimini açma
Google’ın işletim sistemi Android’i çalıştıran cihazlar, İstanbul’da meydana gelen 6,2’lik depremde kullanıcılara saniyeler öncesinde bildirdi. Peki Android telefon veya tabletlerde Deprem Uyarı Sistemi nasıl açılır? İşte Android ve iPhone telefonlarda deprem bildirimini açmanın en kolay yolları. Xiaomi, Samsung, OPPO ve Huawei...
Android telefon veya tabletler artık bir deprem meydana gelmeden önce kullanıcılara bildirim yoluyla uyarılarda bulunuyor. Peki Android ve iPhone cihazlarda (telefon ve tablet) Deprem Uyarı Sistemi nedir ve nasıl açılır?
Google, sürekli olarak geliştirdiği Android işletim sistemi temelinde faydalı güncellemeler yapıyor. Bunlardan biri de afet bölgesinde yaşayanlar için oldukça faydalı sayılan Deprem Bildirim Sistemi. Android telefonlarda veya tabletlerde Deprem Uyarı Sistemi nedir ve nasıl açılıyor?
ANDROID DEPREM UYARISI NASIL AÇILIR?
Depremleri doğru bir şekilde tahmin etmek mümkün olmasa da, telefon ayarlarında deprem uyarılarını etkinleştirerek devam eden veya yaklaşan depremler hakkında bilgi ya da uyarılar alabilirsiniz.
Android telefonlardaki deprem uyarı sistemi şöyle çalışıyor:
-Cihaz Sensörleri (Hareket Algılama)
-Android telefonlar, içerdikleri ivmeölçer (accelerometer) sensörleri sayesinde sarsıntıları algılayabilir. Bu sensörler, telefonun beklenmedik hareketlerini fark ettiğinde küçük veriler Google'a gönderilir.
-Veri Analizi ve Sinyal Üretimi
Birçok cihazdan aynı anda gelen "sarsıntı" verileri bir araya getirilir. Eğer çok sayıda cihaz aynı anda aynı bölgede sarsıntı algıladıysa, Google bunu deprem belirtisi olarak değerlendirir.
-Uyarı Yayını
Deprem tespit edilirse, etkilenecek bölgelere Push Bildirimleri gönderilir.
Bildirim genellikle “Şiddetli sarsıntı bekleniyor” şeklindedir.
Sarsıntı başlamadan birkaç saniye önce gelir (episantr uzaklığına bağlı olarak).