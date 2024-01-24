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  4. Şarj etmeyi unutacaksınız: En dayanıklı pil ömrüne sahip telefonlar belli oldu

Şarj etmeyi unutacaksınız: En dayanıklı pil ömrüne sahip telefonlar belli oldu

DxOMark, en iyi pil performansı gösteren telefonları derledi. Akıllı telefonları inceleyen websitesinde yer alan bilgiye göre, en dayanıklı pil performansı gösteren telefon, 152 puanla geçtiğimiz aylarda vitrine çıkan Honor Magic 5 Lite 5G oldu. 5.100 mAh pilden beslenen modeli, 151 puanla yine aynı dönemde tanıtılan Honor X7b takip etti. İşte en iyi pil performansı sergileyen 10 akıllı telefon...

Şarj etmeyi unutacaksınız: En dayanıklı pil ömrüne sahip telefonlar belli oldu - Sayfa 1

10. Honor X9b

Batarya Puanı: 142

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Şarj etmeyi unutacaksınız: En dayanıklı pil ömrüne sahip telefonlar belli oldu - Sayfa 2

9. Honor X9a

Batarya Puanı: 143

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Şarj etmeyi unutacaksınız: En dayanıklı pil ömrüne sahip telefonlar belli oldu - Sayfa 3

8. Realme GT Neo 2 5G

Batarya Puanı: 144

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Şarj etmeyi unutacaksınız: En dayanıklı pil ömrüne sahip telefonlar belli oldu - Sayfa 4

7. Oppo Reno6 5G

Batarya Puanı: 146

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