Şarj etmeyi unutacaksınız: En dayanıklı pil ömrüne sahip telefonlar belli oldu
DxOMark, en iyi pil performansı gösteren telefonları derledi. Akıllı telefonları inceleyen websitesinde yer alan bilgiye göre, en dayanıklı pil performansı gösteren telefon, 152 puanla geçtiğimiz aylarda vitrine çıkan Honor Magic 5 Lite 5G oldu. 5.100 mAh pilden beslenen modeli, 151 puanla yine aynı dönemde tanıtılan Honor X7b takip etti. İşte en iyi pil performansı sergileyen 10 akıllı telefon...
10. Honor X9b
Batarya Puanı: 142
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9. Honor X9a
Batarya Puanı: 143
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8. Realme GT Neo 2 5G
Batarya Puanı: 144
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7. Oppo Reno6 5G
Batarya Puanı: 146
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