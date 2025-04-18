Şarj sorunu tarih olacak! Samsung, Xiaomi, OPPO, Vivo telefonların pil ömrü iki kat artacak
iPhone’ların pil ömrü, Apple tarafından geliştirilen iOS işletim sistemiyle özellikle son yıllarda oldukça tatmin edici. Düşük pil kapasitesine rağmen çoğu Android telefonu geride bıraktığını söylemek mümkün. Google ise, Android işletim sistemi için sürekli yeni özellikler ekleyip, daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunmak istiyor.
Bilindiği üzere Android işletim sistemi Google tarafından geliştirildi ve düzenli olarak güncelleniyor. Samsung, OPPO, OnePlus, Vivo ve Realme gibi markalar da akıllı telefonlarında işletim sistemi olarak Android’i kullanıyor. Android için yeni bir güncelleme yapıldığında bu doğal olarak diğer markaların desteklenen modellerine de geliyor.
Pil tüketiminin arkasında pek çok neden yatıyor. Bunlar arasında ekran parlaklığının yanı sıra, ağırlıklı olarak kullanılan uygulama veya oyunlar bulunuyor. Günümüzde artık çoğu kişi internetini bile kapatmıyor. Bu da sürekli olarak arka planda güç tüketimine ve veri kullanılmasına neden oluyor.
Neyse ki Google, yıllar sonra bu duruma etkili bir çözüm buldu. Google, geliştiricilerin uygulamalarının kaynak tüketimini daha iyi anlamalarına yardımcı olacak daha ilgili araçlar ve veriler sağlamak için "çok yıllı yeni bir plan" başlattığını duyurdu. Bu planın bir parçası olarak, Google Play Console’daki Android Vitals paneline yeni bir “aşırı uyanık kalma kilitleri (wake locks)” metriği eklendi.