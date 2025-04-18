Şarj sorunu tarih olacak! Samsung, Xiaomi, OPPO, Vivo telefonların pil ömrü iki kat artacak

Bilindiği üzere Android işletim sistemi Google tarafından geliştirildi ve düzenli olarak güncelleniyor. Samsung, OPPO, OnePlus, Vivo ve Realme gibi markalar da akıllı telefonlarında işletim sistemi olarak Android’i kullanıyor. Android için yeni bir güncelleme yapıldığında bu doğal olarak diğer markaların desteklenen modellerine de geliyor.