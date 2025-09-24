Şeytanın bile aklına gelmez… ChatGPT ile şans oyunu oynadı, binlerce dolar kazandı
Yapay zeka sohbet robotu ChatGPT, bu kez şans oyununda boy gösterdi. Bir kadın, chatbot sayesinde 150 bin dolar kazandı.
Yapay zeka sohbet robotları artık hayatımızın her yerinde. Google ve birçok teknoloji devi bu alanda rekabet ederken, her geçen gün milyonlarca kişi yapay zekadan faydalanıyor.
Günlük işlerde pek çok soruya yanıt bulan ChatGPT, zaman zaman dertleşmek için de bir arkadaş görevi görüyor. Doğal insan dili ile tasarlanan modeller, tıpkı bir insanmış gibi hissiyat vererek kullanıcıları kendine çekmeyi başarıyor.
Genelde yapay zekaya gün içerisinde iş veya derslerle ilgili danışırken, zaman zaman bunu farklı yönlere de sürükleyenler oluyor.