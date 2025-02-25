Şimdi Google düşünsün: Microsoft Edge ile RAM sorunu tarihe karıştı; bu özellik performansı..

Tarayıcı arka planda açıkken oyun oynuyorsanız, RAM kullanımını minimuma kadar indirip belleğin oyunda kullanılmasına imkan tanıyabilirsiniz. Sadece bu kadarıyla da bitmiyor; “Her zaman” modunu aktif ederek, sadece oyun oynarken değil sürekli olarak RAM kontrolü elinizin altında olacaktır.