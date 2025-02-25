Şimdi Google düşünsün: Microsoft Edge ile RAM sorunu tarihe karıştı; bu özellik performansı..
Microsoft, Google Chrome’un pabucunu dama atacak yeni bir özelliği daha Edge tarayıcısına getirdi. Kullanıcılar artık RAM sınırlaması yaparak bilgisayar performansına katkıda bulunabiliyor.
Google Chrome’un en güçlü rakibi Microsoft Edge, son yıllarda dikkat çeken özelliklerle güncellendi. Google, özellik geliştirme bakımından Edge’in gerisinde kalırken, Microsoft ise hız kesmeden kullanıcılara yeni özellikler sunuyor. Son yenilik ise performansa çok büyük katkıda bulunuyor.
İnternet tarayıcılarının en büyük sorunlarından biri RAM tüketimi. Söz konusu Google Chrome olduğunda, yıllardır çok fazla bellek tüketilmesi nedeniyle eleştiriliyor. Son yıllarda Google duruma el atsa da, ezeli rakibi Microsoft Edge RAM sorununu tarihe karıştıracak bir özellikle güncellendi.
İnternet tarayıcı pazarında her geçen gün kullanıcı sayısını artıran Microsoft Edge, kısa süre önce yepyeni, faydalı bir özelliğe kavuştu.
Windows Latest’in derlemesine göre Microsoft Edge’de artık RAM kullanımını kendi tercihinize göre sınırlandırabilirsiniz.