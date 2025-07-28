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  4. Google’dan, 2 yıl sonra gelen “6 Şubat” itirafı: Gönderemedik diyerek kabul etti

Google’dan, 2 yıl sonra gelen “6 Şubat” itirafı: Gönderemedik diyerek kabul etti

6 Şubat depreminin üzerinden iki yıldan fazla süre geçerken teknoloji devi Google dikkat çeken itirafta bulundu.

Google’dan, 2 yıl sonra gelen “6 Şubat” itirafı: Gönderemedik diyerek kabul etti - Sayfa 1

Türkiye, 6 Şubat’taki yıkıcı depremin yaralarını henüz tam olarak saramazken orman yangınlarıyla mücadele ediyor. 

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Google’dan, 2 yıl sonra gelen “6 Şubat” itirafı: Gönderemedik diyerek kabul etti - Sayfa 2

Her yıl yangın, deprem gibi afetlerin yaşandığı Türkiye’de 2023 depremi en yıkıcı, zarar veren afetlerden biriydi.

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Google’dan, 2 yıl sonra gelen “6 Şubat” itirafı: Gönderemedik diyerek kabul etti - Sayfa 3

2023 Şubat ayında binlerce vatandaş yıkıcı depremin kurbanı olurken, iletişim kesildi, çok sayıda vatandaş enkaz altında kaldı. 

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Google’dan, 2 yıl sonra gelen “6 Şubat” itirafı: Gönderemedik diyerek kabul etti - Sayfa 4

Depremde hemen hemen teknoloji ve telekom şirketleri başarısızlıklarıyla konuşulurken, Android telefonlara bildirim gönderemeyen Google da sınıfta kaldı.

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