Google’dan, 2 yıl sonra gelen “6 Şubat” itirafı: Gönderemedik diyerek kabul etti
6 Şubat depreminin üzerinden iki yıldan fazla süre geçerken teknoloji devi Google dikkat çeken itirafta bulundu.
Türkiye, 6 Şubat’taki yıkıcı depremin yaralarını henüz tam olarak saramazken orman yangınlarıyla mücadele ediyor.
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Her yıl yangın, deprem gibi afetlerin yaşandığı Türkiye’de 2023 depremi en yıkıcı, zarar veren afetlerden biriydi.
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2023 Şubat ayında binlerce vatandaş yıkıcı depremin kurbanı olurken, iletişim kesildi, çok sayıda vatandaş enkaz altında kaldı.
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