  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Teknoloji
  4. Hyundai otomobillerde yeni dönem: Sadece 5 modeli kapsıyor; sil baştan yenileniyor

Hyundai otomobillerde yeni dönem: Sadece 5 modeli kapsıyor; sil baştan yenileniyor

Google, Hyundai marka otomobile sahip kullanıcılar için yeni bir güncelleme yayınladı. Söz konusu güncelleme araç içi ekranlarına önemli bir yenilik getiriyor.

Hyundai otomobillerde yeni dönem: Sadece 5 modeli kapsıyor; sil baştan yenileniyor - Sayfa 1

Otomobillerdeki mevcut navigasyon sistemleri eski ve güncel olmadığı için çok fazla tercih edilmiyor. 

1 | 10
Hyundai otomobillerde yeni dönem: Sadece 5 modeli kapsıyor; sil baştan yenileniyor - Sayfa 2

CarPlay ve Android Auto teknolojileriyle birlikte tüketiciler artık telefonlarını araç içi ekrana yansıtarak hem navigasyona bakıyor hem de diğer uygulamalardan faydalanabiliyor.

2 | 10
Hyundai otomobillerde yeni dönem: Sadece 5 modeli kapsıyor; sil baştan yenileniyor - Sayfa 3

Hyundai ise diğer otomobil üreticilerinin aksine iç ekrana fazlasıyla önem veriyor. 2026’da yeni eğlence sistemi tanıtmaya hazırlanan Koreli firma, bunun öncesinde 5 modeli için sürpriz bir güncelleme duyurusu yaptı.

3 | 10
Hyundai otomobillerde yeni dönem: Sadece 5 modeli kapsıyor; sil baştan yenileniyor - Sayfa 4

Yerleşik navigasyon sistemine Google’ın bilgi gücünü entegre ettiğini duyuran Hyundai, güncellemenin kademeli olarak yayınlanmaya başladığını bildirdi. 

4 | 10