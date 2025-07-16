Hyundai otomobillerde yeni dönem: Sadece 5 modeli kapsıyor; sil baştan yenileniyor
Google, Hyundai marka otomobile sahip kullanıcılar için yeni bir güncelleme yayınladı. Söz konusu güncelleme araç içi ekranlarına önemli bir yenilik getiriyor.
Otomobillerdeki mevcut navigasyon sistemleri eski ve güncel olmadığı için çok fazla tercih edilmiyor.
CarPlay ve Android Auto teknolojileriyle birlikte tüketiciler artık telefonlarını araç içi ekrana yansıtarak hem navigasyona bakıyor hem de diğer uygulamalardan faydalanabiliyor.
Hyundai ise diğer otomobil üreticilerinin aksine iç ekrana fazlasıyla önem veriyor. 2026’da yeni eğlence sistemi tanıtmaya hazırlanan Koreli firma, bunun öncesinde 5 modeli için sürpriz bir güncelleme duyurusu yaptı.