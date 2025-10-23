Son güncellemeyi sakın yüklemeyin! Pil süresi tam 2 kat azaldı; şikayetler giderek artıyor
Apple’ın yayınladığı macOS 26 güncellemesi, her ne kadar yepyeni özellikler getirse de çok büyük sorunlarla karşı karşıya. Performans ve pil tüketiminin boy gösterdiği yeni işletim sistemi, ünlü bir teknoloji YouTuber’ı tarafından kapsamlı olarak test edildi. Sonuçlar ise oldukça şaşırtıcıydı. İşte macOS 26’ya geçmemek için nedenler…
Haziran ayında büyük umutlarla tanıtılan iOS 26, iPadOS 26 ve macOS 26 güncellemeleri, Apple’ın tarihi güncellemeleri olarak kayıtlara geçmişti.
Güncellemelerin her cihaz için getirdiği yenilikler kullanıcının da beğenisini kazandı. Ancak, resmi sürümün yayınlanmasıyla birlikte işler değişti.
iOS 26’yı iPhone’a, macOS 26’yı da MacBook bilgisayarlarına yükleyen tüketiciler isyanda. Performans ve pil tüketim sorunları boy gösterirken, zaman zaman arayüzde kasmalar yaşanması da her geçen gün şikayetleri artırıyor.