Son güncellemeyi sakın yüklemeyin! Pil süresi tam 2 kat azaldı; şikayetler giderek artıyor

MACBOOK’UN PİLİ DAHA ÇABUK BİTİYOR

Özellikle macOS 26 Tahoe güncellemesiyle ilgili şok eden bir detay var. Ünlü bir teknoloji YouTube kanalı, Apple’ın MacBook’lar için yayınladığı macOS 26 ve bir önceki Sequoia sürümlerinin pil karşılaştırmasını yaptı. Sonuçlar ise oldukça şaşırtıcı.